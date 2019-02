Povratak otpisanih SDP-ovaca: Bernardić jača poziciju pred izbore za EU

Mirela Holy potvrdila je da joj je Davor Bernardić ponudio mjesto na SDP-ovoj listi za izbore za EU parlament, no još ne zna hoće li na toj listi i biti. To će ovisiti o tome, kaže, kako će na tu ponudu reagirati stranka jer je korektno da o tome odlučuju ljudi unutar stranke, a ne ona.

– U suprotnom, ne želim to mjesto na listi – kaže Holy.

Da je na listi želi, potvrdio je i sam Bernardić koji je jučer za Media servis potvrdio da je tu ponudu iznio Holy.

– Volio bih vidjeti Mirelu Holy na našoj listi, da nam se priključi i da nam se vrati. Razgovarao sam s njom i razgovori idu u dobrom smjeru – kazao je Bernardić.

Pristane li Holy, odnosno ako se na kraju doista i nađe na SDP-ovoj listi za EU parlament, sigurno je da ondje neće biti kao članica SDP-a jer se u tu stranku, ističe, ne namjerava vraćati.

Unatoč tome, više manje svi sugovornici iz SDP-a s kojima smo jučer razgovarali o eventualnom angažiranju Mirele Holy na EU izborima na listi SDP-a, ne vide u tome veliki problem. Dapače, više ih tu eventualnu akviziciju smatra dobrim Bernardićevim potezom i za listu i za njega samoga. Potpuno je jasno da Bernardić trenutačno čini apsolutno sve što može da rezultat za EU izbore bude takav da mu jamči preživljavanje minimalno do parlamentarnih izbora. Osvoji li stranka samo dva mandata, bit će to njegov veliki poraz koliko se god neki trudili to prikazati kao status quo. I ponovni pritisci da dade ostavku na mjesto šefa stranke sasvim će sigurno u tom slučaju rasti. No osvoji li SDP tri mandata, što se uz uzlet Amsterdamske koalicije i stranke START ne čini baš tako jednostavnim, Bernardić će moći mirno spavati. Zbog toga mu mogući pristanak Mirele Holy da bude na listi može ići samo u prilog. I teško da će radi toga naići na otpore u stranci. Osim ako Holy ponudi neko jako visoko mjesto na listi, možda čak i prvo. U tom slučaju, koji će se teško dogoditi, otpora bi, drže neki u stranci, ipak moglo biti.

Realizira li se Bernardićev plan, bio bi to drugi povratak u SDP ili SDP-u “otpisanih” u kratko vrijeme. Još prije svoj je povratak SDP-u najavio bivši predsjednik države Ivo Josipović koji sa SDP-om već pregovara o spajanju svoje bivše i svoje sadašnje stranke Naprijed Hrvatska. Ti se pregovori lagano primiču kraju i vjerojatno će na idućoj sjednici Glavnog odbora SDP-a ta fuzija biti i potvrđena. Nakon odlaska čak osmero saborskih zastupnika SDP-a otkako je Bernardić postao šef stranke, vidi se da je na Iblerovu trgu zavladao novi trend.

– Godina 2019. bit će godina okupljanja za SDP – kaže jedan visoki dužnosnik te stranke. Tvrdi i da Bernardić ne zove ni Holy ni Josipovića natrag u stranku zbog sebe i svoje pozicije te rezultata na EU izborima, nego isključivo zbog SDP-a.

– To je pitanje stranke. Stranka se mora osnažiti i ojačati bez obzira na sve ostalo – napominje Bernardić.

Ima i onih koji vjeruju da se ti povratci događaju i zbog još jednog razloga, a to je da se na svaki način onemogući kandidatura Zorana Milanovića za predsjednika države. A povratak otpisanih koji su raskrstili sa SDP-om dobrim dijelom i zbog Milanovića, pogotovo pridonesu li rezultatu na izborima, mogao bi, drže neki, dovesti i do novih strujanja u SDP-u i po pitanju predsjedničkih izbora.

>> Tko je sve napustio SDP