Mirela Holy bit će na listi SDP-a za euroizbore?

Davor Bernardić navodno je ponudio bivšoj SDP-ovoj ministrici i saborskoj zastupnici Mireli Holy mjesto na SDP-ovoj listi za sljedeće izbore za Europarlament. Informacija je došla od izvora iz vrha stranke, međutim i dalje je nepoznanica je li Holy ponudu prihvatila ili nije. Ni ona sama jučer nije željela otkrivati detalje i razgovarati na tu temu, no iz izvora koji su joj bliski može se čuti da je s Bernardićem nekoliko puta razgovarala u posljednje vrijeme upravo na tu temu.

U ovom je trenutku tako i dalje nepoznanica ide li Holy na kraju na listu, ali i bi li se, u slučaju da pristane biti na SDP-ovoj listi, Holy ponovno učlanila u svoju staru stranku SDP ili bi na listi bila kao nezavisna kandidatkinja.

U vrhu SDP-a ranije se moglo čuti da će na listi biti uglavnom SDP-ovi članovi, ali i da nije isključeno da stranka ponudi neko mjesto nekim uglednim socijaldemokratima.

Bernardić je svoj prijedlog liste već i objavio, međutim istog dana ostao je i bez jedne kandidatkinje Jasenke Auguštan Pentek koja mu je napisala pismo i ponuđeno mjesto ponudila njemu – Bernardiću. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li to “prazno” mjesto Bernardić popuniti upravo Mirelom Holy. U svakom slučaju na tom mjestu treba mu žena budući da je SDP-ova lista složena po zip modelu koji je upravo Holy zazivala u svom političkom radu.

Eventualni dolazak M. Holy na listu SDP-a za euroizbore bio bi sigurno dobitak za SDP kao što bi bio dobitak i ulazak Holy u SDP, a što joj je Bernardić ranije i nudio, no ona je to uvijek odbijala. Holy je iz SDP-a izašla u lipnju 2013., a kao razlog navela je to što Sabor nije prihvatio njezine amandmane na Zakon o zaštiti prirode. Nakon izlaska iz SDP-a osnovala je stranku ORaH koja je u nekoliko navrata, prema podršci u anketama, pretekla i sam SDP.

