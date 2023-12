Benčić o odronu otpada: Situacija je ozbiljna, ali problem ne možemo riješiti bez Vlade

Sandra Benčić (Možemo!) osvrnula se danas na novi odron otpada na Jakuševcu koji je jutros ozlijedio tri djelatnika, nakon što je i gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao Vladu na hitan sastanak kako bi se riješilo ovo goruće pitanje. Do novog odrona je, podsjetimo, došlo jutros oko 7 sati, a sličan incident dogodio se i 11. studenog, kada nitko nije bio ozlijeđen.

Benčić je za novinare objasnila kako odlagalištem od 2018. upravlja privatni konzorcij, smatrajući kako je ''situacija evidentno ozbiljna''. Osim toga, za troje ozlijeđenih djelatnika poručila je kako se nada njihovom brzom oporavku te da se ovako nešto više neće ponoviti.

- Neovisni vještak utvrdit će kako je došlo do odrona. Radimo na otvaranju objedinjenog centra za gospodarenje otpadom, no to se ne može napraviti bez suradnje s Vladom jer se to bez takve suradnje nikada nigdje nije napravilo. Dok Vlada ne prereže na koji način će sa županijama dogovoriti gospodarenje ostatnim otpadom. Tijekom dana informirat će se javnost na vrijeme o lebdećim česticama. Važno je da se danas održavaju sastanci s tvrtkama koje vrše nadzor i sanaciju. U komunikaciji sam s Gradom i pratim situaciju - objasnila je Benčić za novinare pa komentirala kako to da situacija nije riješena prije.

- Nešto što se 20 godina radi na način koji se radi, ne može se riješiti u dvije godine, dvije godine izuzetno radimo po tom pitanju, na pripremi dokumentacije, radimo ubrzano, no neće se dogoditi bez dogovora s Vladom. To je važna točka koja se mora riješiti. Imamo model gospodarenja otpadom koji nije dobar, imamo dva centra koja ne funkcioniraju, imamo problem s Marinščinom i svugdje, sav otpad ide u centre pa imate štetne emisije i smrad, to nije način. Model koji se dogovorio u ranim 2000. i dalje se nastavlja umjesto da se mijenja s novim tehnologijama. To vrijedi i za Zagreb, za Istru, Dalmaciju i za Slavoniju - dodala je.

Objasnila je i kako razlog ove situacije nije odlaganje biootpada jer se on tamo ne odlaže.

- Smatram da je to pitanje trebalo početi rješavati, otvoriti centar za gospodarenja otpadom, ali to se nije dogodilo. Za očekivati je da će se događati ovakve stvari i zato je bitno da se utvrdi čija je odgovornost. Krajnje rješenje je zatvaranje Jakuševca, no to nije moguće u kratkom periodu - poručila je.

