Ukrajinci opet napali Krim i Belgorod, Poljska: 'Putinu trebamo odgovoriti na jeziku kojeg razumije'

Posljednjih dana sve više se intenziviraju napadi Rusije i Ukrajine, nakon što je ove subote Ukrajina izvela velike napade u Belgorodu. Ruski su projektili u utorak pogodili najveće ukrajinske gradove, uključujući Harkiv i Kijev, ubivši najmanje pet ljudi i ranivši desetke, rekli su lokalni dužnosnici. Novi napadi na ukrajinske gradove uslijedili su nakon što se ruski predsjednik Vladimir Putin obvezao pojačati udare kao odgovor na nedavne ukrajinske napade.

Ukrajinski predsjednik kaže da je Rusija upotrijebila oko 300 projektila i 200 dronova u pet dana. Rusija je pokrenula svoje najveće zračno bombardiranje krajem prošlog tjedna, ubivši više od 40 ljudi. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na Belgorod.

Tijek događaja:

9:00 - Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski ove je srijede i pozvao Zapad da Ukrajini pošalje projektile dugog dometa, kao i žustrije sankcije protiv Rusije.

- Na najnovioji napad u Ukrajini bismo trebali odgovoriti na jeziku kojeg Putin razumije - poručio je na društvenim mrežama.

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers.