Putin najavio odmazdu zbog ovog poteza Ukrajine: 'Pojačat ćemo napade na njih!'

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak da će Moskva intenzivirati napade na vojne ciljeve u Ukrajini, nakon nezapamćenog ukrajinskog napada tijekom vikenda na ruski grad Belgorod.

Ukrajinski napad u subotu, u kojem je ubijeno 25 ljudi, uključujući petero djece, dogodio se nakon što je Moskva pokrenula veliki napad na ukrajinske gradove.

"Pojačat ćemo udare. Nijedan zločin protiv civila neće ostati nekažnjen, to je sigurno", rekao je Putin tijekom posjeta vojnoj bolnici. Rekao je da će Rusija nastaviti gađati "vojna postrojenja". "To radimo danas i sutra ćemo to nastaviti", najavio je Putin.

U međuvremenu, Kijev je rekao da je Rusija gađala zemlju "rekordnim" brojem dronova na Novu godinu. "Ono što se dogodilo u Belgorodu je teroristički čin", rekao je Putin ranjenim ruskim vojnicima koji su sjedili blizu njega u bolničkim pidžamama i s maskama na licu. "Nema drugog naziva za to", dodao je.

Optužio je ukrajinske snage da su gađale "točno u središte grada, gdje su ljudi šetali" i rekao da su "namjerno pogodile civilno stanovništvo".

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov izjavio je u ponedjeljak da se broj mrtvih popeo na 25, dodavši da liječnici nisu uspjeli spasiti dijete koje je bilo teško ozlijeđeno u napadu. "Danas je u lokalnoj dječjoj bolnici umrla četverogodišnja djevojčica koja je bila u teškom stanju s ozljedama prsnog koša i unutarnjih organa", rekao je Gladkov.

Njezinom smrću broj djece žrtava napada porastao je na pet. Kazao je kako je ukupno 109 osoba ranjeno, od kojih se 45 još nalazi u zdravstvenim ustanovama.

Govoreći o situaciji na ratištu, Putin je rekao kako vjeruje da je "strateška inicijativa" u sukobu u Ukrajini, koji se razvukao, na ruskoj strani. "U svakom slučaju, tako sam izvješten", rekao je.

Također je ustvrdio da Moskva želi okončati sukob, koji traje već gotovo dvije godine, "što je prije moguće", ali "samo pod našim uvjetima", prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS.

