Banožić: Neka Anušić vodi kampanju u svojoj županiji, mi smo posloženi

Vukovarsko-srijemska županija godinama je jedna od izbornih tvrđava HDZ-a gdje je stranka na vlasti uvijek mogla računati na veliku potporu birača. Stoga i čude događaji u zadnjih nekoliko tjedana tijekom kojih je više osoba napustilo HDZ te se odlučilo za nezavisne kandidature.

Mnogi u tome vide pokušaj da se HDZ sruši s vlasti u Vukovarskoj županiji, o čemu smo razgovarali s predsjednikom HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Marijem Banožićem.

Što se to događa u HDZ-u Vukovarsko-srijemske županije?

Ne događa se ništa posebno i sve je to zapravo očekivano. Projekt rušenja HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji preko nezavisnih lista počeo je još prije četiri godine, tijekom prošlih lokalnih izbora. Sada je taj projekt samo ponovno aktiviran i zato imamo slučajeve da pojedinci izlaze iz HDZ-a i najavljuju nezavisne kandidature. To je prije četiri godine krenulo s općinama Ivankovo, Nuštar, Tompojevci i, Nijemci, a sada se sve to nastavlja i u ovo predizborno vrijeme dodatno intenzivira. Mislim da sličan korak idućih dana možemo očekivati od još jedne ili dviju stranačkih općinskih podružnica, ali i to je očekivano i neće nas nimalo iznenaditi. Kako sam rekao, cilj je rušenje HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji i ništa drugo.

Ipak, HDZ su napustili dožupan Josip Dabro, pa sada ravnatelj Robnih zaliha Damir Juzbašić, županijski čelnik Mladeži HDZ-a Slavko Grgić, prošle godine Ivan Penava i Damir Barna. Sve redom viđeniji članovi?

Po čemu su oni viđeniji članovi osim po dužnostima na koje su bili imenovani. To su zapravo pojedinci koji nemaju nikakvu političku snagu i čiji izlazak HDZ-u kao stranci neće naštetiti. Josip Dabro na mjesto dožupana imenovan je s 34 godine, a neka se građani raspitaju koliko se puta javio za riječ u Skupštini i koliko je projekata vodio. Damir Juzbašić pobijedio je na unutarstranačkim izborima, ali nije imao većinu u Gradskom odboru da ga predlože za gradonačelnika. Slavko Grgić bio je predsjednik Mladeži HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, ali je u četiri godine raspustio Mladež. Ako je pošten, neka odgovori što su članovi Mladeži radili na zadnjim izborima, koliko su bili aktivni. Slično je i s ostalim članovima, a pitanje je i zašto se to predstavlja kao nekakva katastrofa. To su ljudi koji preko HDZ-a nisu mogli ostvariti nekakve svoje osobne interese, tako da im je ovo sada rješenje.

Kako god, događaju se stvari koje se u HDZ-u nikada nisu događale?

Oni su jednostavno morali to napraviti. Na unutarstranačkim izborima izborili su se za neke dužnosti, a sada moraju napraviti to što su napravili. Tako se ponio i Ivan Penava koji je stranku napustio neposredno prije izbora. Neka mi netko odgovori što je nedostajalo jednom Josipu Dabri ili Damiru Juzbašiću? Po meni ništa, ali ipak su morali napustiti HDZ, i to baš sada.

Tko stoji iza njih? Je li to možda Domovinski pokret?

Reći ću samo – treće osobe.

Kako gledate na prozivanja potpredsjednika HDZ-a Ivana Anušića?

Od kolege Anušića očekujem da kao potpredsjednik stranke podrži kandidate HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji i da kao predsjednik županijskog odbora HDZ-a vodi kampanju u Osječko-baranjskoj županiji. HDZ Vukovarsko-srijemske županije jako je dobro složen, a to ćemo i pokazati kada uskoro predstavimo sve kandidate za gradonačelnike i načelnike.

Je li sve to nekakav udar na vas kao predsjednika županijskog Odbora HDZ-a? Vidite li u svemu što se događa i svoju krivnju?

Sami ste rekli da sam predsjednik županijskog Odbora i to sve govori. Međutim, koliko god se oni trudili, ja sam žilaviji nego što oni misle. Kod mene nema starih i mladih, lijevih i desnih i slično. Kod mene postoje samo oni koji žele raditi i ljudi su to prepoznali i cijene, stoga se i događaju ovakve stvari kao sada. HDZ-u trebaju ljudi koji žele raditi, imaju ideje i znanje, a ne ljudi koji imaju samo osobne interese.

Kako na sve što se događa u HDZ-u Vukovarsko-srijemske županije gleda vrh stranke?

Svi su pomalo začuđeni jer znaju koliko je HDZ na istoku Hrvatske kompaktan, što smo pokazivali na brojnim izborima dosad. I ljudi sa strane pomalo su začuđeni kada sve to vide. Međutim, kada im objasnim što se radi, tko to radi i koji je cilj, sve im odmah bude jasno. Svima njima je jasno da je osnovni cilj nanijeti štetu HDZ-u, a to se najbolje i najviše može prije izbora. Za dva mjeseca pred nama su lokalni izbori i jasno je zašto su to baš sada napravili. Uostalom, i Ivan Penava i Josip Dabro mogli su HDZ napustiti odmah poslije izgubljenih izbora. Mogli su to napraviti odmah te noći, ali nisu nego su čekali skore izbore, da počne kampanja. Sve je jasno i ništa nas ne čudi.

Kakvo je trenutačno stanje u HDZ-u Vukovarsko-srijemske županije?

Na njihovu veliku žalost, županijski HDZ je stabilan. U posljednjih šest mjeseci imamo 816 novih članova. U posljednjih 10 dana imamo 30 onih koji su izašli iz HDZ-a i 52 nova člana. Što stranci koja u županiji broji 15.000 članova znači tih 30? Već sada mogu reći da će Damir Dekanić biti župan, a Nikola Mažar i Ivan Bosančić gradonačelnici Vukovara i Vinkovaca. HDZ će biti pobjednik lokalnih izbora.