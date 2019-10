Ažurirao je podatke: Povjerenstvo će češljati sve Mikulićeve imovinske kartice

Hrvatski političari ništa nisu naučili iz nevolja u kojima su se zbog pogrešno popunjenih imovinskih kartica prije samo nekoliko mjeseci našli bivši ministri Tomislav Kolakušić, Goran Marić i Lovro Kuščević. Svoju imovinsku karticu ispravno nije popunio ni glavni državni inspektor Andrija Mikulić, koji je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zatajio 687 četvornih metara površine svoje nekretnine u Malinskoj na Krku.

‘Nenamjerni propust’

Mikulić je, naime, u imovinsku karticu u rubriku “podaci o nekretnini” unio “kuću s okućnicom”, pri čemu je naveo da je ukupna površina sporne nekretnine 180 četvornih metara. No RTL-ova “Potraga” usporedbom ovog podatka sa zemljišnim knjigama otkrila je nedosljednosti jer je po zemljišnom izvatku riječ o čestici površine 867 četvornih metara. Mikulić je pokušao objasniti kako je mislio da u karticu treba unijeti isključivo površinu kuće, ne i okućnice, no RTL je otkrio da su u zemljišne knjige upisana dva objekta na istoj čestici, jedan od 154 te još jedan od 47 četvornih metara pa je nejasno kako je glavni državni inspektor došao do podatka od 180 kvadrata. Neispravne podatke u imovinskoj kartici Mikulić je nazvao “nenamjernim propustom”, a danas poslijepodne na internetskim stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa osvanula je ažurirana kartica, u kojoj je navedeno da je površina sporne nekretnine 867 kvadrata. Mikulić je ispravio i površine nekretnina na kojima se nalaze dvije kuće u Zagrebu u kojima su on i supruga u suvlasništvu, a naknadno se “sjetio” i da mu supruga ima znatno veću štednju od one koju je prikazao nakon što je u svibnju imenovana za glavnog državnog inspektora. Tako je, uz ranije prikazanih 15.000 eura, supruginoj ušteđevini dodao i “novootkrivenih” 368.000,00 kuna.

Izmjenjeni podaci, međutim, nisu bili navođeni ni u imovinskim karticama koje je Mikulić podnosio na ranijim dužnostima pa će sve te kartice ponovno “češljati” Povjerenstvo za sukob interesa, iz kojeg poručuju kako je riječ o postupku koji može potrajati jer nemaju pristup svim bazama u kojima se ovi podaci moraju provjeriti, zbog čega će im trebati pomoć drugih institucija.

Imovina pod povećalom

Podsjetimo, problemi trojice ministara, Tolušića, Kuščevića i Marića, počeli su upravo otkrivanjem nedosljednosti u imovinskim karticama, što je bio dodatni signal za medije da se detaljnije počnu baviti njihovim nekretninama. A u tom se poslu otkrilo da je Kuščević jednu od kuća u Nerežišćima za koje je upisao krivu površinu stekao nakon sumnjivih izmjena prostornog plana kojima mu je omogućeno da štalu “pretvori” u kuću. Imovina Gorana Marića pod povećalo je došla nakon otkrića da je krivo upisao sumnjivo nisku vrijednost vikendice u Živogošću, a Tolušićevu imovinu počelo se propitivati kada se otkrilo da uz kuću u Virovitici ima i “objekt za roštiljanje” od 120 kvadrata. Za svu trojicu Povjerenstvo je pokrenulo detaljnu provjeru svih podataka koje su ikada upisivali u imovinske kartice. Redovita provjera je, kažu u Povjerenstvu, gotova, a hoće li se protiv bivših ministara pokretati postupci, odlučit će se na sjednicama do kraja godine.

S obzirom na posljedice unošenja neispravnih podataka u imovinske kartice ovih dužnosnika, nejasno je zbog čega bilo tko od političara riskira da se na sličan način provjerava i sva njegova imovina. Nije, naime, jasno kako Mikuliću nakon, primjerice, Tolušićeva slučaja, iz kojega je bilo posve jasno da se u imovinsku karticu ne unosi samo površina objekta, nego i čestice na kojem je sagrađen, nije palo na pamet da ispravi podatke koje je sam unosio u imovinske kartice. Njihovo ispunjavanje, doduše, nije sasvim jednostavno jer je za precizne podatke nužno pribaviti niz dokumenata, za što dužnosnici imaju 30 dana od stupanja na dužnost. U Povjerenstvu, međutim, ističu kako su dužnosnicima u slučaju nedoumice na raspolaganju njihovi službenici.

Dvije kuće u Zagrebu, Piaggio, gliser... Uz kuću u Malinskoj za koju je naveo podatke o površini koji ne odgovaraju zemljišnim knjigama, Andrija Mikulić suvlasnik je dviju kuća u zagrebačkoj Granešini. Obje je stekao nasljedstvom, a njegov i suprugin udio u kućama je 50 posto. Kuću površine 180 četvornih metara u imovinskoj je kartici procijenio na 1,5 milijuna kuna, a onu od 85 kvadrata na 400.000 kuna. Kao i za kuću u Malinskoj, procijenjenu na 2,2 milijuna kuna, Mikulić je površine okućnica u Zagrebu u karticu unio tek jučer. Od pokretnina prijavio je motocikl Piaggio Beverly iz 2015., dok mu supruga posjeduje gliser Cruiser Yacht 3075 iz 1999. godine, vrijedan 75.000 kuna. Iz kartice je jučer izbrisan kredit kupljen dvije godine star Mercedes Benz Glc coupe, vrijedan 375.000 kuna pa se nagli rast ušteđevine njegove supruge vjerojatno može opravdati prodajom automobila. Iz novoprijavljene štednje od 368.000 kn može se zaključiti i da je automobil uspjela prodati za vrijednost procijenjenu u imovinskoj kartici.

