Austrijancu prisjeo godišnji, stao s obitelji na odmorište pa se šokirao: 'Mineralnu sam platio 6,25 eura...'

JESU LI SPREMNI ZA RAT?

Čistka u jednoj od najmoćnijih vojnih sila na svijetu: Prvi je 'pao' ministar obrane, iz javnosti nestali brojni časnici

Prema bivšem ravnatelju CIA-e Billu Burnsu, Xi je vojsci naredio da do 2027. bude "spremna za uspješnu invaziju na Tajvan". Iako to ne znači da će Kina nužno napasti Tajvan te godine, to je, prema Burnsu, jasan znak ozbiljnosti Xijevih ambicija. Je li Kina za to spremna, analizira Foreign Affairs