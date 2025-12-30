Pljačka stoljeća u Njemačkoj: Iz trezora banke nestalo 30 milijuna eura, klijenti u panici

Provalnici koji su tijekom vikenda provalili u trezor podružnice Štedionice (Sparkasse) u Gelsenkirchenu ukrali su novca i vrijednosti u vrijednosti od 30 milijuna eura, što pljačku te vrste čini najvećom u novijoj njemačkoj povijesti, priopćila je policija u utorak. „Provalnici su obili preko 3200 sefova klijenata u trezoru lokalne Štedionice iz koje su odnijeli novca, nakita i zlatnih poluga u vrijednosti od oko 30 milijuna eura“, priopćila je policija u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

Provalnici su, najvjerojatnije u noći na nedjelju, pomoću specijalnih bušilica iz obližnjeg parkirališta provalili u trezor banke. Svjedoci govore o trojici maskiranih muškaraca koji su pobjegli u Audiju R6, s tablicama koje su prethodno ukradene u Hannoveru. Kada je objavljena vijest o pljački Štedionice, ispred podružnice banke se okupilo oko dvjestotinjak korisnika sefova koji su od banke zahtijevali informacije o opljačkanome.

Pritom je došlo do nereda i pokušaja nasilnog prodora u prostorije banke zbog čega je morala intervenirati policija.Njemački mediji prenose izjave pojedinih klijenata banke koji se žale da su u pljački izgubili svu imovinu. Policija u međuvremenu tvrdi da slijedi „konkretni trag“ koji bi mogao dovesti do počinitelja. Na zapadu Njemačke u blizini granice s Belgijom i Nizozemskom učestale su pljačke pri čemu počinitelji često dolaze s druge strane granice.