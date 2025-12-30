Naši Portali
RUSKE OPTUŽBE

Kijev: Nema dokaza da smo napali Putinovu rezidenciju

Volodimir Zelenski
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
30.12.2025.
u 20:05

Moskva je u ponedjeljak optužila Kijev da je preko noći s nedjelje na ponedjeljak 91 dronom napao visoko osiguranu rezidenciju Valdaj Vladimira Putina, koja se nalazi između Moskve i Sankt Peterburga

Kijev je u utorak ukazao na nedostatak dokaza u prilog optužbama Moskve o ukrajinskom napadu dronovima na jednu od rezidencija Vladimira Putina, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je kako i saveznici Kijeva mogu potvrditi da su ruske optužbe laž. Saveznici Kijeva mogu "se uvjeriti" da je optužba Moskve da je Ukrajina dronovima napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina "laž", rekao je u utorak Volodimir Zelenskij. "Naravno, naši saveznici mogu potvrditi da se radi o laži zahvaljujući svojim tehničkim sposobnostima", dodao je Zelenskij tijekom online konferencije za novinare.

Moskva je u ponedjeljak optužila Kijev da je preko noći s nedjelje na ponedjeljak 91 dronom napao visoko osiguranu rezidenciju Valdaj Vladimira Putina, koja se nalazi između Moskve i Sankt Peterburga. Ukrajina je odmah demantirala optužbe. Ranije u utorak, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha naglasio je da Moskva "još uvijek nije pružila nikakve uvjerljive dokaze". Izvor blizak francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu izjavio je utorak da "nema čvrstih dokaza, čak ni nakon unakrsne provjere informacija s našim partnerima" da je Ukrajina napala rezidenciju, prenijela je agencija AFP. "Ruske vlasti proturječe same sebi o tome što se zapravo dogodilo", dodao je isti izvor.

Kad je riječ o nastavku i intenziviranju ruskih zračnih napada, oni su "sami po sebi čin prkosa mirovnoj agendi predsjednika Trumpa", zaključuje isti izvor iz kruga francuskog predsjednika. Do novog porasta diplomatskih napetosti došlo je ubrzo nakon izjava Sjedinjenih Država i Ukrajine koje ukazuju na napredak u razgovorima o sporazumu koji bi mogao dovesti do kraja ruske invazije na Ukrajinu. Optužbe dovode u pitanje nastavak diplomatskih napora koji su započeli u studenom za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata jer je Moskva najavila da će zauzeti oštriji stav u razgovorima o okončanju sukoba. Zelenskij je utorak objavio da je sastanak s čelnicima kijevskih saveznika, tzv. Koalicije voljnih, zakazan za 6. siječnja u Francuskoj, nakon sastanka u Ukrajini 3. siječnja sa sigurnosnim savjetnicima iz država koje podržavaju Kijev.
Ključne riječi
Vladimir Putin Rusija optužbe Kijev napad dronovi Volodimir Zelenski

Komentara 3

Pogledaj Sve
SA
saudinus
20:11 30.12.2025.

Kakvi dokazi pa bio je mrak??°° Hahah

BI
billynik
20:09 30.12.2025.

A kamo ste poslali tih 90 letjelica, kakav dokaz još trebate?

