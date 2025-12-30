Drama u Varaždin Bregu: 71-godišnjak u dvorištu kuće upucao starijeg muškarca

U Varaždin Bregu danas se u poslijepodnevnim satima dogodio se težak incident s vatrenim oružjem. Kako je izvijestila policija u dvorištu obiteljske kuće 71-godišnji muškarac vatrenim je oružjem ustrijelio 78-godišnjaka.

Ozlijeđeni muškarac pri svijesti je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje je zadržan na daljnjem liječenju. Prema dostupnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje zasad nije detaljnije poznato.

Osumnjičeni 71-godišnjak uhićen je na mjestu događaja te je priveden u policijsku postaju. Policijski službenici osigurali su mjesto događaja, a u tijeku je očevid. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog kaznenog djela, uključujući motive i način na koji je došlo do pucnjave.