78-GODIŠNJAK ZAVRŠIO U BOLNICI

Drama u Varaždin Bregu: 71-godišnjak u dvorištu kuće upucao starijeg muškarca

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca
Igor Soban/PIXSELL
30.12.2025.
u 20:09

Ozlijeđeni muškarac pri svijesti je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

U Varaždin Bregu danas se u poslijepodnevnim satima dogodio se težak incident s vatrenim oružjem. Kako je izvijestila policija u dvorištu obiteljske kuće 71-godišnji muškarac vatrenim je oružjem ustrijelio 78-godišnjaka.

Ozlijeđeni muškarac pri svijesti je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje je zadržan na daljnjem liječenju. Prema dostupnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje zasad nije detaljnije poznato.

Osumnjičeni 71-godišnjak uhićen je na mjestu događaja te je priveden u policijsku postaju. Policijski službenici osigurali su mjesto događaja, a u tijeku je očevid. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog kaznenog djela, uključujući motive i način na koji je došlo do pucnjave.
Ključne riječi
policija pucnjava Varaždin Breg

