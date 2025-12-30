Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVIO KREMLJ

Putin čestitao Božić i Novu godinu: Pogledajte popis svjetskih čelnika i političara kojima je stigla poruka od ruskog vođe

Putin
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.12.2025.
u 14:26

Putinovu poruku primilo je samo nekoliko europskih čelnika

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke za Božić i Novu godinu brojnim stranim čelnicima i političarima, objavio je Kremlj. Ruski šef države uputio je pozdrave svojim brazilskim, indijskim, kineskim i južnoafričkim kolegama u BRICS-u, kao i vodstvima globalnog juga i istoka, uključujući indonezijske, burmanske i mongolske predsjednike te visoke vijetnamske dužnosnike. Sjevernokorejski, venezuelski i kubanski čelnici, kao i supredsjednici Nikaragve i etiopski čelnik primili su telegrame od Putina. Njegove dobre želje upućene su i većini čelnika ZND-a, i to predsjednicima Abhazije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Južne Osetije i Uzbekistana te vodstvu Armenije, Tadžikistana i Turkmenistana.

Međutim, Putinovu poruku primilo je samo nekoliko europskih čelnika, uključujući srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog šefa vlade Roberta Fica. Među čelnicima NATO-a, Putinove čestitke primili su američki predsjednik Donald Trump i turski čelnik Recep Tayyip Erdogan.

Također, ruski predsjednik poslao je čestitku povodom Božića i nadolazeće Nove godine papi Lavu XIV. i brojnim bivšim stranim čelnicima, uključujući bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schroedera, bivšeg kazahstanskog čelnika Nursultana Nazarbajeva i bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra, javlja TASS.

Novi podaci otkrivaju mračnu stranu povratka ruskih boraca s bojišta. Trend je zabrinjavajući
Ključne riječi
robert fico Aleksandar Vučić Vikotr Orban Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!