Putin čestitao Božić i Novu godinu: Pogledajte popis svjetskih čelnika i političara kojima je stigla poruka od ruskog vođe

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke za Božić i Novu godinu brojnim stranim čelnicima i političarima, objavio je Kremlj. Ruski šef države uputio je pozdrave svojim brazilskim, indijskim, kineskim i južnoafričkim kolegama u BRICS-u, kao i vodstvima globalnog juga i istoka, uključujući indonezijske, burmanske i mongolske predsjednike te visoke vijetnamske dužnosnike. Sjevernokorejski, venezuelski i kubanski čelnici, kao i supredsjednici Nikaragve i etiopski čelnik primili su telegrame od Putina. Njegove dobre želje upućene su i većini čelnika ZND-a, i to predsjednicima Abhazije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Južne Osetije i Uzbekistana te vodstvu Armenije, Tadžikistana i Turkmenistana.

Međutim, Putinovu poruku primilo je samo nekoliko europskih čelnika, uključujući srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog šefa vlade Roberta Fica. Među čelnicima NATO-a, Putinove čestitke primili su američki predsjednik Donald Trump i turski čelnik Recep Tayyip Erdogan.

Također, ruski predsjednik poslao je čestitku povodom Božića i nadolazeće Nove godine papi Lavu XIV. i brojnim bivšim stranim čelnicima, uključujući bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schroedera, bivšeg kazahstanskog čelnika Nursultana Nazarbajeva i bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra, javlja TASS.