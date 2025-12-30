Peruanski šamani objavili niz predviđanja: 'Očekujemo da će Trump ukloniti Madura'

Skupina peruanskih šamana okupila se u ponedjeljak uz more u četvrti Miraflores u glavnom gradu Perua, Limi, gdje su održali tradicionalni godišnji ritual u kojem iznose predviđanja za nadolazeću godinu. Riječ je o običaju koji se ponavlja svake godine i redovito privlači pažnju javnosti zbog svojih političkih i globalnih poruka.

Odjeveni u tradicionalne andske ponče i pokrivala za glavu, šamani su kroz ceremoniju govorili o međunarodnim odnosima, aktualnim sukobima i sudbini pojedinih svjetskih lidera. Ove godine posebno su se osvrnuli na Venezuelu, tvrdeći da će predsjednik Nicolás Maduro biti uklonjen s vlasti.

“Tražili smo da Maduro ode, da se povuče, da ga predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uspije ukloniti i vidjeli smo da će se to dogoditi sljedeće godine”, rekla je šamanka Ana María Simeón tijekom rituala. Osim Venezuele, šamani su poručili kako će se globalni sukobi nastaviti, uključujući rat u Ukrajini, koji prema njihovim vizijama neće imati brz kraj. Tijekom ceremonije molili su i za mir na Bliskom istoku te kraj rata između Rusije i Ukrajine.

Iako njihova predviđanja često izazivaju interes medija, šamani nemaju uvijek dobar “score”. Prošle godine upozoravali su na izbijanje nuklearnog rata između Izraela i Gaze, što se zasad nije dogodilo, a trenutno je ondje na snazi primirje. S druge strane, krajem 2023. godine točno su predvidjeli da će bivši peruanski predsjednik Alberto Fujimori, koji je bio u zatvoru zbog kršenja ljudskih prava, umrijeti unutar godinu dana. Fujimori je preminuo od raka u rujnu 2024. u dobi od 86 godina.

Foto: Reuters/Pixsell

Uoči samog rituala šamani su se okupili kako bi konzumirali halucinogene napitke spravljene od autohtonih biljaka, uključujući ayahuascu i kaktus San Pedro, za koje vjeruju da im pomažu u “viđenju budućnosti”.Tijekom ceremonije na plaži La Herradura položili su deke prekrivene žutim cvijećem, lišćem koke, mačevima i drugim simboličnim predmetima, moleći za pozitivnu energiju u novoj godini. Nakon plesova u krug i sviranja tradicionalnih instrumenata, uputili su molitve bogovima kako bi svjetski lideri donosili ispravne odluke.

Uz politička događanja, šamani su upozorili i na mogućnost prirodnih katastrofa u nadolazećoj godini, uključujući potrese i ekstremne klimatske pojave. Hoće li se njihova predviđanja ostvariti, kao i svake godine, pokazat će vrijeme.