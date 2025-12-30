Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MISTERIOZNA SMRT

Prizor beživotnog tijela mladića na stubištu šokirao stanare u susjedstvu. 'Tek se nedavno doselio...'

Nekoliko je osoba ozlijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u beogradskom naselju Višnjička Banja
Foto: R.Z.
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
30.12.2025.
u 13:54

O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno više javno tužiteljstvo. Policija je obavila očevid, a prema prvim informacijama s terena, na tijelu nema vidljivih tragova nasilja.

Beživotno tijelo 23-godišnjeg S.O. pronađeno je rano ujutro na stubištu stambene zgrade u Beogradu, a okolnosti njegove smrti još uvijek su nejasne, piše Nova.rs. Prema neslužbenim informacijama, mladića je pronašla stanarka zgrade koja je kretala na posao te je odmah pozvala policiju i Hitnu pomoć. Liječnička ekipa po dolasku je mogla samo konstatirati smrt. Prema riječima stanara, S.O. se tek nedavno doselio u njihovu zgradu kao podstanar. "Nismo ga dobro poznavali, djelovao je kao i svaki drugi mladić koji se nedavno doselio. Šokirani smo onim što se dogodilo na našem pragu", kratko je izjavio jedan od susjeda.

Iako su beogradski mediji objavili da je S.O. bio pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela povezanog s narkoticima i da je imao nanogicu koju je skinuo, portalu Nova.rs rečeno je kako se on ne nalazi u kaznenoj evidenciji. O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno više javno tužiteljstvo. Policija je obavila očevid, a prema prvim informacijama s terena, na tijelu nema vidljivih tragova nasilja, što sugerira da smrt vjerojatno nije posljedica fizičkog sukoba. Tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti. Policija trenutno istražuje sve okolnosti njegovog boravka u Beogradu, a istraga je u tijeku.

Ključne riječi
policija smrt mladića Beograd

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!