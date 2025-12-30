Prizor beživotnog tijela mladića na stubištu šokirao stanare u susjedstvu. 'Tek se nedavno doselio...'

Beživotno tijelo 23-godišnjeg S.O. pronađeno je rano ujutro na stubištu stambene zgrade u Beogradu, a okolnosti njegove smrti još uvijek su nejasne, piše Nova.rs. Prema neslužbenim informacijama, mladića je pronašla stanarka zgrade koja je kretala na posao te je odmah pozvala policiju i Hitnu pomoć. Liječnička ekipa po dolasku je mogla samo konstatirati smrt. Prema riječima stanara, S.O. se tek nedavno doselio u njihovu zgradu kao podstanar. "Nismo ga dobro poznavali, djelovao je kao i svaki drugi mladić koji se nedavno doselio. Šokirani smo onim što se dogodilo na našem pragu", kratko je izjavio jedan od susjeda.

Iako su beogradski mediji objavili da je S.O. bio pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela povezanog s narkoticima i da je imao nanogicu koju je skinuo, portalu Nova.rs rečeno je kako se on ne nalazi u kaznenoj evidenciji. O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno više javno tužiteljstvo. Policija je obavila očevid, a prema prvim informacijama s terena, na tijelu nema vidljivih tragova nasilja, što sugerira da smrt vjerojatno nije posljedica fizičkog sukoba. Tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti. Policija trenutno istražuje sve okolnosti njegovog boravka u Beogradu, a istraga je u tijeku.