Zekanović proziva Bauka za govor mržnje: Ilčić je častan čovjek

Razne teme potaknule su danas zastupnike da zatraže stanku uoči rasprave o Zakonu o genetski modificiranim organizmima.

SDP-ov Arsen Bauk ironično je govorio o presudnoj ulozi hormona na tijelo, referirajući se na istup savjetnika ministrice kulture i predsjednika HRAST-a Ladislava Ilčića. Ilčić je o tome prekjučer govorio studentima protiveći se ratifikaciji Istanbulske konvencije, a SDP, dodaje Bauk, nije jučer reagirao očekujući da će ga ministrica smijeniti, no to se, čudi se, nije dogodilo.

Smatra kako je razlog to što je jedan HRAST-ov zastupnik u Saboru vrlo bitan premijeru s obzirom na tanku većinu.

– Ilčić je tako rekao "Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drukčije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari". Zamislite sad kako izgleda radni dan u ministarstvu, ministrica dođe na posao i on je odmjeri i prokomentira u kakvom je taj dan stanju – ironizirao je Bauk. Naglašava kako je Ilčić o ovome govorio komentirajući rodnu ideologiju kojoj smo svakodnevno izloženi, ali ne na način kako je Ilčić o tome govorio.

– Izloženi smo joj na ovaj način: "Kad je Bog stvorio ženu, dao joj je u ruke usisavač, peglu i kuhaču." To je rodna ideologija koja je najbolje sažeta u rečenici ministrice obitelji "tako vam je to u braku". Pristajanja na toleriranje nasilja, na stereotipne rodne uloge, na šutnju o ovakvim stvarima, čini nas neodgovornima. Pozivam predsjednika Vlade i ministricu kulture da smijene Ilčića kao što su ga smijenili i iz Ministarstva vanjskih poslova. A kad već govorimo o hormonima, nadam se da će se kod premijera i predsjednika Sabora uspostaviti odgovarajuća razina testosterona da konačno upute Istanbulsku konvenciju na ratifikaciju – poručio je Bauk.

Mostov Miro Bulj nakon dva je mjeseca, kaže, dobio odgovor Ministarstva financija na pitanje može li se država odreći svojih potraživanja u slučaju Dalmatinke kako bi se radnicima isplatile neisplaćene plaće. Na njegov prijedlog, podsjeća, Grad Sinj to je već napravio, međutim, naglašava, ministar financija Zdravko Marić s kašnjenjem mu kako to isto država ne može napraviti.

– Ministarstvo nam je poslalo očekivani odgovor, da ne mogu pronaći mogućnost da prebace svoje potraživanje na drugog vjerovnika, što je neistina jer svaki vjerovnik to može napraviti u stečaju.

Jučer sam uputio isti dopis premijeru da pitam njega što on kaže o stečaju Dalmatinke, ali i drugim stečajnim postupcima gdje radnici ne dobivaju kune iz potraživanja. Dok mi tu govorimo, ti radnici nemaju za kruh svojoj djeci, a zaboravljaju se i milijarde kuna koje su se uzele radnicima u brojnim aferama kao što su afera Brodosplit, Ina, Dioki, afera Spice, Planinska, afera kamioni, afera avioni, afera Hrvatske željeznice, Fimi medija, Hypo, HGK , HAC, bojenje tunela... Što o tome, ministre financija, imate reći, što o tome kaže naša Vlada? – kazao je Bulj.

HDZ-ova Ljubica Lukačić osvrnula se na to koliko je Zakon o socijalnoj skrbi popravio život i standard hrvatskih građana.

– Tim je zakonom osobama s invaliditetom omogućeno da ne izgube osobnu invalidninu kad se zaposle. Time ih se željelo potaknuti da se zapošljavaju, što prije nisu htjeli da ne bi izgubili tu invalidninu. Sad se naknada za tu invalidninu, kao i ona za pomoć i njegu, povećavaju nakon 20 godina od 1. travnja. Osobna invalidnina na 1500 kuna, a doplatak za pomoć i njegu 600 kuna. To i nisu neka revolucionarna povećanja, ali pomažu – poručila je Lukačić.

Ladislav Ilčić je častan čovjek i uopće nije rekao da hormoni utječu na rasuđivanje žena, poručio je danas zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović optuživši SDP-ovog Arsena Bauka za govor mržnje zbog njegova jutrošnjeg poziva premijeru da smijeni savjetnika ministrice kulture i predsjednika HRAST-a Ladislava Ilčića zbog njegovih izjava o utjecaju hormonalnih promjena na žene u kontekstu njegove borbe protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Tvrdi da SDP nikad nije stajao lošije nego sada, pa Bauk želi skrenuti pozornost s problema u svojoj stranci prozivajući HRAST.

- Njihova stranka nije nikad bila lošija, po tko zna koji put razmišljaju kako će smijeniti predsjednika, a onda se okreću, kako kaže SDP, marginalnoj stranci HRAST i o njoj govore u Saboru. Interesantno je da se ne bave HDZ-om, svojim najvećim protivnikom, nego se sukobljavaju s HRAST, iako tvrde da smo marginalni. I to na način da difamiraju jednog časnog čovjeka, ulazeći u analizu njegovih izvan konteksta izvučenih izjava. Gospodin Iličić se na tom mjestu na kojem je govorio niti nije bavio politikom nego je održao predavanje i senzibilizirao javnost za Istanbulsku konvenciju – kaže Zekanović. Kaže kako je Ilčić držao predavanje sat i pol, i iako sam nije bio sam, poziva da se pita "stotine ljudi koje su bile tamo o čemu se radi i što je gospodin Ilčić mislio i rekao".

- Novinarka koja je napisala taj tekst napravila je to na način na koji se danas, nažalost, radi, u naslov je stavila svoj stav. Zaboravio sam točan naslov, ali nakon naslova je krenula kampanja protiv gospodina Ilčića. Smiješna mi je, jadna i infantilna difamacija gospodina Bauka u Saboru. Ta novinarka koja je bila na predavanju da nije to izvukla iz konteksta izvukla bi bilo što. Njezin je zadatak bio difamirati gospodina Ilčića – smatra Zekanović.

Na komentar kako nije samo Bauk kritizirao Ilčića, već je i Mostova Ines Strenja Linić ustvrdila kako Ilčić očito ima problema s vlastitom seksualnošću, Zekanović uzvraća "možda ona ima problema sa svojom seksualnošću".

- To su niske, infantilne difamacije. Skreću pažnju od problema u svojim strankama tako da izvlače iz konteksta jedan mali, mali dio govora o relevantnoj temi i pokušava se Ilčića ocrniti, a nije to zaslužio. Vi najbolje znate kako se to radi, od ove moje izjave pustit ćete u svojim emisijama desetak sekundi sadržaja koji vi želite – kaže Zekanović novinarima.

Poanta Ilčićeva spornog predavanja studentima bila je, tvrdi Zekanović, "senzibilizacija javnosti o problemu Istanbulske konvencije, jednom perfidnom dokumentu koji SDP i neke druge stranke konstantno brane".

Kakve veze imaju s tim hormoni, zanima novinare.

- Ponavljam, treba poslušati čitavo predavanje, a ne izvući iz konteksta jednu ili dvije rečenice. Branim ga na osnovu toga što je on častan čovjek. On uopće nije rekao da hormoni utječu na rasuđivanje žena, ali ne bih ulazio u medicinu. Ako netko ima problema s tim utječu li hormoni na raspoloženje muškaraca, žena, pa čak i životinja, normalno da utječu. Neka gospodin Bauk ode na Medicinski fakultet i pita o tome liječnike koji se bave endokrinologijom, pa da mu objasne utjecaj hormona na žene i muškarce. Svi to znaju, naravno da utječu. Baukov istup smatram govorom mržnje prema gospodinu Ilčiću – zaključio je Zekanović.