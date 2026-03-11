JANAF: Nema još dogovora o uvjetima testiranja, doprema nafte za MOL uredna i stabilna

Iako je MOL prihvatio prijedlog JANAF-a da se testiranje kapaciteta naftovoda provede pod nadzorom Europske komisije uz angažman neovisnog stručnjaka te definiranje ključnih elemenata oko kojih se treba dogovoriti, usuglašavanje još nije postignuto. Budući da dogovor nije postignut, postupak ispitivanja nije započeo 11. ožujka 2026., kako je bilo planirano.

MOL i dalje postavlja dodatne uvjete te pristupa procesu na način „uzmi ili ostavi“, što nije partnerski pristup kakav očekujemo u dugogodišnjoj suradnji. Podsjećamo da je JANAF tvrtka čija je jedna od temeljnih djelatnosti transport nafte kojom se bavi već skoro 50 godina, a MOL koristi usluge JANAF-ovog sustava već 13 godina te je upoznat sa svim mogućnostima naftovodnog sustava.

JANAF može prihvatiti isključivo model testiranja koji omogućuje dobivanje rezultata usporedivih s realnim operativnim uvjetima, a MOL-ov prijedlog nije u skladu s tim kriterijima.

Kao operator infrastrukture, JANAF ustraje na tome da se utvrđivanje kapaciteta naftovoda provede u kontinuitetu tijekom jednog mjeseca na dionici Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta, u režimu rada 0–24, s prijedlogom količine od milijun tona nafte i tehničkim parametrima koji odgovaraju redovnom režimu transporta.

Otvoreni smo za nastavak razgovora u okviru Glavne uprave za energetiku Europske komisije, ali isključivo na partnerskim temeljima i uz poštovanje realnih uvjeta transporta.

Dinamika dopreme sirove nafte za MOL odvija se stabilno i bez ikakvih operativnih zastoja. U proteklom razdoblju JANAF je izdao suglasnost za prihvat devet tankera neruske nafte na Terminalu Omišalj, od čega su četiri već iskrcana, a od preostalih pet, tri su planirana za dolazak tijekom ožujka, dok su dva predviđena za travanj.

Transport kroz JANAF-ov sustav za MOL Grupu odvija se u potpunosti u skladu s uobičajenim poslovnim procesima i preuzetim obvezama, bez odstupanja i bez ograničenja u isporuci, čime je osigurana stabilna opskrba Mađarske i Slovačke.