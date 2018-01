Vladajući predlažu aktualac svakih mjesec dana, ali sa 15 pitanja

Novi prijedlog Poslovnika konačno je došao pred saborske zastupnike, a prva rasprava o prijedlogu vladajućih trajala je više od dva i pol sata na Odboru za Ustav.

Najviše primjedbi, očekivano, dolazi na prijedlog vladajućih vezan uz replike i aktualno prijepodne. Vladajući, naime, predlažu, da se ukine repliciranje unutar vlastitog kluba, da replika može trajati minutu umjesto dosadašnje dvije, te da se po jednoj točki dnevnog reda može replicirati najviše tri puta. Predlažu da se i umjesto aktualnog prijepodneva koje se u pravilu održava četiri puta godišnje održava aktualni sat jednom mjesečno, a u tom satu smjelo bi se postaviti ukupno 15 pitanja – oporba bi imala pravo na osam pitanja, a vladajući na sedam. Ukinulo bi se pravo zastupnika da izrazi zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo odgovorom člana Vlade, a pitanje i odgovor bi trajali po minutu i pol. Trenutno zastupnik ima pravo na 2 minute za postavljanje pitanja, član Vlade ima 4 minute za odgovor, pa zastupnik dodatne dvije minute za izražavanje zadovoljstva ili nezadovoljstva.

SDP-ov Peđa Grbin slaže se s prijedlogom da se aktualac održava svaki mjesec, dakle umjesto četiri puta godišnje da to bude 11 puta (u kolovozu Sabor ne zasjeda).

- Međutim, imam problem sa skraćivanjem vremena, tako da ne možete govoriti o povećanju prava zastupnika na češće aktualce, jer se to pravo zapravo redistribuira s četiri puta godine na 11 puta, a vrijeme se skraćuje – kazao je Grbin te dodao i kako je nužno da ostane pravo na izražavanje nezadovoljstva odgovorom jer se time ne dira balans u odnosu Sabora i Vlade, i činjenici da Vlada odgovara Saboru. Zamjera i što se briše obveza premijera da mora osigurati prisutnost barem polovine članova Vlade na tom aktualcu, jer, smatra, onda može doći samo jedan potpredsjednik Vlade i on odgovarati na sva pitanja. Ne slaže se ni sa skraćivanjem vremena za repliciranje. Njegov stranački kolega Orsat Miljenić predlaže da se zabrani repliciranje predlagatelju zakona i klubovima, a da se onda replicirati može neograničeno tijekom pojedinačnih rasprava jer vjeruje da bi tada rasprava bila dinamičnija. Arsen Bauk dodaje kako pristaje na svako rješenje po pitanju aktualnog prijepodneva ako jednako vrijeme za pitanje i odgovor, ali i da zastupnik zadnji govori.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić pak predlaže da se, ukoliko bi se uveo aktualni sat svaki mjesec, promijeni omjer prava na postavljanje pitanja, pa tako da oporba umjesto osam, može postaviti deset pitanja, a vladajući umjesto sedam imaju pravo na pet pitanja, s obzirom da se, dodaje, zna da vladajući naručuju pitanja od svojih zastupnika.

Predsjednik Odbora, HDZ-ov Željko Reiner objasnio je kako se aktualno prijepodne željelo organizirati češće kako bi rasprave odnosno pitanja koja se postavljaju zaista bila aktualna.

- Pitanje replika se moralo urediti jer je iz statistika rada Sabora jasno da je taj institut postao dominantan oblik u Saboru koji ne zahtijeva nikakvu pripremu zastupnika, a često nema veze s temom o kojoj se raspravlja, a na to se troše sati i sati – kazao je Reiner dodavši kako je primjerice trećina ukupnog broja danih replika dana kolegama unutar istog kluba.

- Statistika je zapravo bizarna, u ovom sazivu apsolutno najbrojniji oblik javljanja su bile replike i odgovori na replike, njih ukupno 12.500, dok su s druge strane zastupnici pojedinačno raspravljali tek 690 puta, a klubovi 3115 – kazao je Reiner. Bizarno je, naglašava, i da je broj povreda Poslovnika koje su zastupnici zatražili gotovo jednak broju pojedinačnih rasprava, što, smatra, jasno dokazuje da postoje zlouporabe i tog instituta. Zato bi se vrijeme za iznošenje povrede skratilo na 30 sekundi, a ako se taj institut zlouporabi, predsjedavajući može zastupniku oduzeti riječ do kraja te rasprave.

Osim dosad spomenutog, predlaže se ukidanje vjerodostojnog tumačenja, što SDP-ov Orsat Miljenić smatra problematičnim. Preciznije bi se definiralo pitanje ostavki predsjednika Sabora, kao i potpredsjednika, propisuje se ovlast predsjednika radnih tijela oko sazivanja tematskih sjednica, a drugačije bi se uredilo i pravo na stanke s kojima zastupnici gotovo svakodnevno započinju radni dan. Umjesto prava da traže stanke kad god hoće tijekom rasprava, vladajući predlažu da se vrijeme za stanke i govor o najrazličitijim temama ograničiti na jedan sat u danu, a u HDZ-u smatraju da bi to bilo najbolje između 15 i 16 sati poslijepodne, a potiču zastupnike i da češće organiziraju konferencije za medije.

- Prvo smo mislili da se stanke sazivaju između 13.30 i 15 sati, ali svi su se žalili da je tada ručak, pa smo pomaknuli kasnije – kazao je Reiner.

SDP-ovci su predložili da je bolje vrijeme da se stanke organiziraju ujutro od 9 do 10 sati, pa da se onda pristupi raspravi o prijedlozima zakona. SDP-ovci su zamjerili što su prijedlog Poslovnika o kojem su jutros raspravljali od vladajućih dobili tek jučer oko 18 sati poslijepodne, a to je posebno zasmetalo Mostovom Robertu Podolnjaku koji nije želio uopće raspravljati o predloženim točkama ustvrdivši kako se nemoguće od sinoć do jutros pripremiti da se kvalitetno rasprave 42 točke koje se mijenjaju. Ipak, usporedio je rad našeg Sabora s njemačkim Bundestagom, ustvrdivši kako treba ojačati prava oporbe, koja sada ovisi o dobroj volji vladajućih, kada će se njihove točke raspraviti, kada će se interpelacije raspraviti.

- U Bundestagu jedna četvrtina oporbenih zastupnika ima izuzetno velika prava. Osim toga, ispod svake časti je pogađati se oko 30 sekundi ili 2 minute prava na govor zastupnika, očekujem da Hrvatski sabor ne ide ispod te razine – prigovorio je Podolnjak.

Predsjednik odbora Željko Reiner rekao je kako je ovo tek prva rasprava o Poslovniku, pozvao je sve zastupnike da upute svoje prijedloge i kritike i pisanim putem kako bi se ponovno sastali i po mogućnosti konsenzusom donijeli najbolji zajednički prijedlog.

Raspravljen je i prijedlog Etičkog kodeksa zastupnika gdje je HNS-ov Milorad Batinić rekao kako uopće ne vidi potrebu da se on donosi, a ostali zastupnici su se složili da on ne propisuje gotovo ništa novo što dosad nije propisano, pa se kao jedna ideja predložilo i da se uopće ne glasuje o njemu u Saboru, nego da ga možda svaki zastupnik potpiše i da taj kodeks bude svojevrsna moralna smjernica svakom zastupniku u njegovu ponašanju u Saboru.

