Šefica zatvora u Austriji htjela zatvorenika staviti u metalni kavez

Na pomolu je još jedan, u nizu skandala u posljednje vrijeme, u austrijskom zatvorskom sustavu. Izazvala ga je ravnateljica jednog od zatvora u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, koja je jednog mentalno poremećenog zatvorenika namjeravala zatvoriti u metalni kavez. Samo nekoliko dana nakon početka varenja metalne konstrukcije, dakle kada je kavez već bio u izradi, saznalo se je za plan neuljuđene šefice i skandalozni “eksperiment” je još na vrijeme zaustavljen, pišu austrijski mediji. “Nakon inspekcije pristigle iz Glavne uprave 5. rujna 2025. godine konstrukcija je procijenjena neprikladnom”, pojasnilo je austrijsko MInistarstvo pravosuđa, nakon što su nadležnima predočene slike metalnog kaveza.

“Metalna konstrukcija nikada nije bila u upotrebi”, ističe navedeno Ministarstvo, pokušavajući na taj način ublažiti skandal i koliko kod je moguće, ograničiti nastalu štetu, svih vrsta. Na pitanje, zašto je uopće građen metalni kavez, odgovor je izostao. Odaslana poruka glasi: “Ministarstvo pravosuđa se zalaže “za moderan, učinkovit, human i siguran sustav kažnjavanja i pritvora”, u kojem je “pojedinac u središtu djelovanja svih zatvorskih službenika”. Mediji navode da je istragom ustanovljeno da je privremena ravnateljica austrijskog zatvora trenutno jedina kandidatkinja za službeno oglašeno radno mjesto, koje sada samo privremeno obavlja.

Ali to nije sve, list “Heute” navodi kako metalni kavez nije bio ravnateljičina jedina upitna ideja. Ta ista osoba, prema navodima lista, navodno je već prije nekoliko godina, zbog “raznih eskabada”, bila gotovo prisiljena na odlazak u prijevremenu mirovinu. Možda je sada došlo vrijeme za umirovljene, nadaju se mnogi Austrijanci, ogorčeni skandaloznim postupanjem šefice zatvora.