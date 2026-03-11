VIDEO Zanima me biti župan, pričao sam o tome s premijerom, možda se dogovorimo, možda ne

Trotjedno preslagivanje vladajuće većine završilo je ulaskom u vladajuću koaliciju nezavisnog zastupnika Daria Zurovca i bivše SDP-ovke Boške Ban, ali i ostankom u koaliciji HSLS-a. U Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a Zurovec kaže kako se ne smatra gubitnikom preslagivanja i da, koliko god to zvučalo demagoški, njega zanimaju isključivo projekti. Zato se ne opterećuje i time je li mu "pala cijena" s obzirom na to da je u većinu odlučio ući prije nego se znalo da će u vladajućoj većini ostati HSLS.

- To je njihova odluka - kazao je, ali i dodao da mu je teško pratiti odluke HSLS-a. Jedan dan bi, kaže, izašli iz većine, drugi ne bi te dodaje kako će u konačnici birači, kao i u njegovu slučaju, odlučiti hoće li ih zbog toga kazniti ili nagraditi. On zna, nastavio je, zašto je sam odlučio ući u većinu i razlog su, kazao je, konkretni projekti i potezi. Dosta mu je demagogije i potenciranja tema starih 80 godina. Građanima treba, drži, da brže dođu do posla, manji nameti, bolja infrastruktura i bolja poslovna klima, a ne prepucavanja i svađe, spominjanje 1945. godine.

Na pitanje kako gleda na objašnjenje i HSLS-a i premijera da ruka Josipa Dabre, koji je zaljuljao koaliciju, više nije presudna Zurovec kaže kako će se kroz narednih nekoliko mjeseci vidjeti koliko mu ruka vrijedi. Za njegovo pjevanje pjesama u kojima veliča Pavelića kaže da je jako glup potez i za osudu, ali u isto vrijeme problematizira što nitko kroz politiku ne osuđuje kada ljudi koji su otvoreno stajali iza četnika tijekom 90-ih godina ili iza četničkog pokreta, a danas šire velikosrpske ideje poput gradonačelnika Banja Luke. - Što se tiče Dabre, vidio sam da Državno odvjetništvo radi izvide. Ako je napravio prekršaj protiv njega će se pokrenuti postupak pa će odgovarati - kazao je Zurovec.

Smatra i kako u Saboru ne bi sjedio nitko kada bi se svakome išla tražiti neka problematična stvar koju je uradio. Na pitanje slaže li se onda sa šefom DP-a Ivanom Penavom da je ono što je napravio Dabro "nestašluk, a ne ustašluk" kazao je da se tu radi i o jednom i o drugom. Pavelić je, kazao je, prodao Dalmaciju i osnovao kvislinšku i izdajničku državu. Zurovec naglašava da treba osuditi i komunističke zločine i kaže da vidi da se to nitko ne trudi napraviti.

- Ljudi su ubijeni na Bleiburgu od strane takozvanih pobjednika. Ljudi su bili zatvarani radi drugačijeg mišljenja na Goli otok. I to je jedna država protiv koje smo se na kraju krajeva i borili. Točnije, hrvatski branitelji su se borili. Prošla država nas ne bi trebala uopće zanimati. To je za mene prošlost. Iz povijesti treba izvući pouke i ne vraćati se u ta vremena - kazao je.

Kritizirao je i oporbu, onu lijevu, kazavši da ih dobar dio priča samo o Thompsonu i o NDH i o Drugom svjetskom ratu. - Je li nama problem inflacija ili jedan koncert - pita se. Na konstataciju da je upravo on u vladajućoj većini sa Domovinskim pokretom koji Thompsonov povratak na televiziju vidi kao ispunjenje bitnog cilja dok su na vlasti, ali i na činjenicu da je Thompson sa svojih koncerata slao političke poruke, a potpredsjednik Vlade poručivao kako nakon koncerta više ništa neće biti isto Zurovec je kazao kako je i Mile Kekin vikao Za dom spremni pa se kasnije izvlačio da nije.

Za njega su Thompsonovi koncerti tema jer zarađuje više od cijele glazbene scene za koju drži da je više sklonija ljevici. - Uvijek se sve svodi na novac i tu se automatski otvara dio ljubomore - kazao je. U Thompsona se za fašnik prerušio, kazao je, čisto da se malo ljudi nasmiju i da se sprdaju s postojećom situacijom. Na pitanje što je točno tražio od premijera za ulazak u vladajuću koaliciju i što je dobio kazao je da je razgovarao o izgradnji željezničke pruge do Samobora koja se, kazao je, godinama obećava. Razgovaralo se da se procesi koji postoje dodatno ubrzaju i da suradnja s resornim ministarstvom bude jača.

Već je obavljen jedan konkretan sastanak, kazao je, s Hrvatskim željeznicama, a jučer je bio i u Ministarstvu prometa gdje su, rekao je, još malo konkretnije pričali oko cijelog hodograma. - Mislim da ćemo početkom idućeg tjedna opet sjesti s HŽ om. Napravljena je jedna studija od strane konzultanata koji su bili angažirani još prije godinu dana od Svete Nedelje, Samobora, Zagreba kako bi se vidjelo koje je najbolje rješenje. I da imamo jednu studiju opravdanosti ako će se tražiti europska sredstva. Kompletni koridor je oslobođen. Prostorni planovi su također prilagođeni tome. Ono što je sljedeći postupak je procjena potrebe za studiju utjecaja na okoliš i ako postoji ta potreba, onda će se morati odraditi i to - kazao je.

Priznaje i kako bi se sve to napravili i bez njegovog ulaska u vladajuću većinu, ali i da je uvijek bolje ako možete "lobirati" za cijeli projekt, a upravo to on planira raditi. Nije isto, dodao je, ako vidite ministra dva puta tjedno ili pet puta tjedno. - Ako ništa drugo, možete biti dosadni i skakati nadležnima po glavi što će on, kazao je, raditi. Ako pak primijeti da njegovo "skakanje po glavi ministra" ne dovodi do pomaka postoji li opcija da vladajuću većinu i napusti? Zurovec kaže da je sve moguće, ali i da sumnja da će to biti potrebno jer je uvjeren da će se sve razviti u dobrom smjeru.

Otvoreno je priznao da ga zanima funkcija župana Zagrebačke županije i da je i o tome pričao s premijerom na kavi. Na pitanje očekuje li za kandidaturu potporu HDZ-a kazao je da već sada sa HDZ-om dobro surađuju na županijskoj razini, vrlo lijepo i korektno i da će na tu temu sigurno biti još razgovora. - Možda se dogovorimo, možda ne. Treba razgovarati i surađivati. Već sada solidno surađujemo i mislim da bi se to definitivno dalo konkretizirati i na drugi način, vjerojatno i za lokalne izbore i za regionalne - kazao je. Komentirao je i svoju izjavu da kada si u oporbi "uvijek fali taj jedan papir". Izjavu je nazvao pogreškom, gafom jer da je to, kazao je, doista apsolutna stvarnost onda se ne bi radila pruge od Dugog Sela do Križevaca ili čak prema Koprivnici gdje su drugi politički akteri na vlasti.

Priznaje da sada kada je dio vladajuće većine očekuje konkretnu i još bolju suradnju. - Sada je suradnja bila na recimo 60 posto nekakvih želja, sada se nadam da će biti na 80 ili 90 posto - kazao je. Na pitanje smatra li da je to u redu i da netko tko nije u vladajućoj većini, a vodi neki grad nema isti tretman kazao je da naravno da nije ravnopravno, ali da nismo ni mala djeca. - Svijet je inače nepravedan i nepošten, ali na nama je da to ispravimo - kazao je i dodao kako će možda i on svojim potezom napraviti sada određenu promjenu i na neki način istaknuti kako treba na jednak način pristupati i onima koji se ne slažu s nama ideološki

Govorio je i zašto nije ušao u vladajuću većinu s HDZ-om odmah nakon parlamentarnih izbora kada ga je premijer isto tako zvao i kada je postojala ideja da se sa zastupnicima centra izbjegne ulazak Domovinskog pokreta u Vladu. Situacija nije bila ista kao sada, a nisu se tada svi osjećali ni ugodno ući u većinu, kazao je, i podsjetio da je tada bio član stranke Fokus.