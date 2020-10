Argonauti iz Bjelovara u kanuu šestercu preveslali 650 km, od Prevlake do Savudrije

Jadranom bez daha, naziv je ovo akcije provedene upravo ovih dana kada su bjelovarski Argonauti odveslali preko čitavog Jadrana.

Povijesni trenutak započeo je kada je kanu je spušten u more u Prevlaci. Prva ruta veslanja bila je duga 78 kilometara, od Prevlake preko Cavtata i Dubrovnika do Šipana, a završio šest dana kasnije u Savudriji.

- Iako se dojmovi još sliježu, prva u nizu zahvala ide dečkima koji su odvalili Jadran na ruke. Imali smo naklonost Bogova, relativno povoljan vjetar i mirno more. Svejedno je trebalo imati hrabrosti za to. Iako se nama iz čamca to činilo kao laganica, preveslati preko 600 kilometara je sve samo ne lagano. Lagano je nama nakon stotina i tisuća preveslanih kilometara na treningu. Lagano je nama jer smo prava ekipa. Ekipa koja ne odustaje. Ekipa koja se ne predaje. Ekipa koja sve pobjeđuje. Ekipa koja je naučila živjeti svoje snove i uživati u svakom trenutku - emotivan je bio kapetan ekipe Tomislav Smrček (Čonč).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najavio je i nove poduhvate Argonauta, vožnje na Atlantskom oceanu, ali i ozbiljne pripreme za Maraton lađa na kojem već nekoliko godina briljiraju. Na podršku i reakciju nailaze svuda, a iznimka nisu niti kolege veslači koji su iskreno čestitali Argonautima na hrabrosti u uspjehu. Priča je to, kažu članovi ekipe, koju će pričati unucima.

Upravo tu povijesnu ekipu ovjekovječio je i Šime Strikoman uslikavši milenijsku fotografiju Argonauta na samom paviljonu u središnjem parku u Bjelovaru. Bjelovar je tako postao 220 milenijski grad.