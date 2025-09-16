Analitičar o dronovima u Poljskoj: 'Ovo je apsolutna eskalacija, najopasniji trenutak od 2022.'

- Nažalost, ratovi su i dalje dio našeg društva, a nismo našli put da ih se oslobodimo. Situacija je danas puno napetija nego prije deset godina - rekao je vanjsko­politički analitičar Denis Avdagić za HRT te se osvrnuo na neutralizaciju letjelica u Poljskoj. – Kad vam 19 dronova uleti, to više nije incident. Ovo je apsolutna eskalacija, najopasniji trenutak od 2022. - smatra.

– Sjedinjene Američke Države i dalje su naš saveznik. Ako bi se netko pozvao na članak 5, one bi morale reagirati. Postoji konsenzus da obrana saveza nije upitna - kaže te naglašava kako je Hrvatska danas u najboljoj povijesnoj situaciji.

– Mi se nalazimo na problematičnom prostoru, s nestabilnostima u BiH i na Kosovu. No članstvo u NATO-u daje nam sigurnost. Ako pitate koji je najbolji trenutak u hrvatskoj povijesti, siguran sam da bi mnogi rekli upravo ovaj - ustvrdio je.

Govorio je i o atentatu na Charlieja Kirka. – Mnogi od nas nisu ni znali tko je bio Charlie Kirk, a sada, kad se šire klipovi na društvenim mrežama, kad gledamo te video materijale, odjednom se dijelimo i u Hrvatskoj oko čovjeka kojeg većina do jučer nije poznavala - kazao je za HRT.