Izrael započeo kopnenu ofenzivu na Gazu: Ima mrtvih i ranjenih, grad u plamenu
Ljudi bježe iz Gaze nakon strašnog bombardiranja. Netanyahu prvi put javno priznao: 'Suočavamo se s izolacijom'
NAPETA SITUACIJA

Analitičar o dronovima u Poljskoj: 'Ovo je apsolutna eskalacija, najopasniji trenutak od 2022.'

Autor
16.09.2025.
16.09.2025.
u 09:18

Analitičar Denis Avdagić: 'Ako pitate koji je najbolji trenutak u hrvatskoj povijesti, siguran sam da bi mnogi rekli upravo ovaj'

- Nažalost, ratovi su i dalje dio našeg društva, a nismo našli put da ih se oslobodimo. Situacija je danas puno napetija nego prije deset godina - rekao je vanjsko­politički analitičar Denis Avdagić za HRT te se osvrnuo na neutralizaciju letjelica u Poljskoj. – Kad vam 19 dronova uleti, to više nije incident. Ovo je apsolutna eskalacija, najopasniji trenutak od 2022. - smatra. 

– Sjedinjene Američke Države i dalje su naš saveznik. Ako bi se netko pozvao na članak 5, one bi morale reagirati. Postoji konsenzus da obrana saveza nije upitna - kaže te naglašava kako je Hrvatska danas u najboljoj povijesnoj situaciji.

– Mi se nalazimo na problematičnom prostoru, s nestabilnostima u BiH i na Kosovu. No članstvo u NATO-u daje nam sigurnost. Ako pitate koji je najbolji trenutak u hrvatskoj povijesti, siguran sam da bi mnogi rekli upravo ovaj - ustvrdio je. 

Govorio je i o atentatu na Charlieja Kirka. – Mnogi od nas nisu ni znali tko je bio Charlie Kirk, a sada, kad se šire klipovi na društvenim mrežama, kad gledamo te video materijale, odjednom se dijelimo i u Hrvatskoj oko čovjeka kojeg većina do jučer nije poznavala - kazao je za HRT. 
Zelenski: Ukrajina ima rješenja za ruske dronove, spremni smo ih podijeliti s NATO-om

rat u Ukrajini NATO Poljska Charlie Kirk Denis Avdagić

