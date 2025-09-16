Naši Portali
NEKOLIKO SATI PRIJE NAPADA

VIDEO Objavljena nova snimka ubojice Charlieja Kirka: 'Izaziva doista jeziv osjećaj'

Autor
Robert Jurišić
16.09.2025.
u 08:48

Robinson je u pritvoru bez mogućnosti plaćanja jamčevine i očekuje se da će biti optužen za teško ubojstvo, nezakonito ispaljivanje oružja i ometanje pravde.

Novoobjavljena snimka pokazuje Tylera Robinsona, osumnjičenika za ubojstvo Charlieja Kirka, kako patrolira stambenom ulicom u blizini Sveučilišta Utah Valley (UVU) samo nekoliko sati prije pucnjave prošle srijede. Robinson, 22-godišnjak, viđen je kako u 8:23 ujutro vozi ulicom u Oremu u istom Dodge Challengeru kojim je, prema policiji, došao na kampus UVU-a, pokazuju snimke sigurnosne kamere.

Nešto više od sat i pol kasnije, u 9:57, Robinson je snimljen kako prolazi pored iste sigurnosne kamere noseći crvenu majicu i sive kratke hlače. Odjeća se razlikuje od potpuno crne odjeće koju je nosio na snimkama nadzornih kamera nakon pucnjave. Jessa Packard, vlasnica kuće čija je kamera zabilježila uznemirujuće snimke, rekla je da su policijske snage pretraživale njezinu mirnu ulicu ubrzo nakon pucnjave, pregledavajući domove i prikupljajući snimke sigurnosnih kamera. Packard, samohrana majka dvoje djece, izjavila je da se još uvijek osjeća nelagodno, čak i nakon što je osumnjičenik uhićen.

- Postoji neki čudan osjećaj i, iskreno, puno straha za mene osobno koji nije nestao. Činjenica da je ubojica bio u mom susjedstvu, ne znajući gdje se nalazi, ali znajući da je prolazio tuda, istražujući okolinu, izaziva doista jeziv osjećaj - rekla je, piše New York Post.

FOTO Građani se opraštaju od Charlieja Kirka: Tijelo prevezeno u Arizonu

