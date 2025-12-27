Amerikanci otkrili lokaciju ruskih projektila u Europi: Domet im je do 5500 km, Putin tvrdi da ih je nemoguće presresti

Moskva vjerojatno razmješta nove hipersonične balističke projektile sposobne nositi nuklearne bojeve glave u bivšoj zračnoj bazi u istočnom dijelu Bjelorusije, što bi moglo povećati sposobnost Rusije da tim projektilima dosegne ciljeve diljem Europe, zaključila su dva američka istraživača proučavanjem satelitskih snimki.

Zaključak istraživača uglavnom je u skladu s nalazima američke obavještajne službe, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi podijelio informacije koje nisu bile odobrene za javno objavljivanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je dao do znanja da u Bjelorusiji planira rasporediti rakete srednjeg dometa Orešnik, s procijenjenim dometom do 5.500 kilometara, no točna lokacija prethodno nije objavljena.

Raspoređivanje Orešnika dodatno bi istaknulo sve veću ovisnost Kremlja o prijetnji nuklearnim oružjem, budući da pokušava obeshrabriti članice NATO-a da opskrbljuju Kijev oružjem koje može pogoditi duboko unutar Rusije, rekli su neki stručnjaci. Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, dok je bjelorusko veleposlanstvo odbilo komentirati.

Državna novinska agencija Belta citirala je u srijedu ministra obrane Viktora Krenjina koji je rekao da raspoređivanje Orešnika neće promijeniti ravnotežu snaga u Europi i da je to "odgovor na agresivne akcije Zapada". Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, a CIA je odbila komentirati.

Istraživači Jeffrey Lewis iz Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji i Decker Eveleth iz istraživačke i analitičke organizacije CNA u Virginiji rekli su da su svoje nalaze o raspoređivanju Orešnika temeljili na snimkama satelitske tvrtke Planet Labs, koje su pokazale karakteristike koje odgovaraju ruskoj strateškoj raketnoj bazi.

Lewis i Eveleth tvrde da su 90 posto sigurni da će mobilni lanseri Orešnika biti stacionirani na bivšoj zračnoj bazi u blizini Kričeva, oko 307 kilometara istočno od glavnog grada Bjelorusije Minska i 478 kilometara jugozapadno od Moskve. Moskva je ispitivala konvencionalno naoružani Orešnik protiv cilja u Ukrajini u studenom 2024. Putin se hvali da ga je nemoguće presresti zbog brzina koje navodno prelaze deset Machova.

"Putin planira rasporediti oružje u Bjelorusiji kako bi proširio njegov domet dalje u Europu", rekao je John Foreman, stručnjak Chatham Housea koji je služio kao britanski vojni ataše u Moskvi i Kijevu. Foreman je rekao da takav potez vidi i kao reakciju na planirano stacioniranje konvencionalnih projektila SAD-a u Njemačkoj sljedeće godine, što uključuje hipersonični projektil srednjeg dometa Dark Eagle. Putin je nakon sastanka sa svojim bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u prosincu 2024. rekao da bi Orešnik mogao biti stacioniran u Bjelorusiji u drugoj polovici ove godine, što je dio revidirane strategije u kojoj Moskva prvi put od Hladnog rata postavlja nuklearno oružje izvan svog teritorija.

Lukašenko je prošli tjedan rekao da su prvi projektili raspoređeni, bez navođenja lokacije, dodavši da će u Bjelorusiji biti smješteno do deset Orešnika. Američki istraživači procijenili su da je lokacija dovoljno velika da primi samo tri lansera i da bi drugi mogli biti smješteni na drugoj lokaciji. Lewis je rekao da raspoređivanje Orešnika u Bjelorusiji naglašava kako rusko stacioniranje nuklearnog oružja izvan svog teritorija šalje "političku poruku" o povećanom oslanjanju na njih. "Možete li zamisliti da u Njemačkoj postavimo nuklearno naoružani Tomahawk umjesto samo konvencionalnih? Nema vojnih razloga za postavljanje sustava u Bjelorusiji, samo političkih", rekao je Lewis.