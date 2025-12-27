Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
RASPOREĐIVANJE OREŠNIKA

Amerikanci otkrili lokaciju ruskih projektila u Europi: Domet im je do 5500 km, Putin tvrdi da ih je nemoguće presresti

Russia to move ballistic missiles to Belarus
PLANET LABS/MIDDLEBURY/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.12.2025.
u 08:47

Istraživači su rekli da su svoje nalaze o raspoređivanju Orešnika temeljili na snimkama satelitske tvrtke Planet Labs, koje su pokazale karakteristike koje odgovaraju ruskoj strateškoj raketnoj bazi

Moskva vjerojatno razmješta nove hipersonične balističke projektile sposobne nositi nuklearne bojeve glave u bivšoj zračnoj bazi u istočnom dijelu Bjelorusije, što bi moglo povećati sposobnost Rusije da tim projektilima dosegne ciljeve diljem Europe, zaključila su dva američka istraživača proučavanjem satelitskih snimki.

Zaključak istraživača uglavnom je u skladu s nalazima američke obavještajne službe, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi podijelio informacije koje nisu bile odobrene za javno objavljivanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je dao do znanja da u Bjelorusiji planira rasporediti rakete srednjeg dometa Orešnik, s procijenjenim dometom do 5.500 kilometara, no točna lokacija prethodno nije objavljena.

Raspoređivanje Orešnika dodatno bi istaknulo sve veću ovisnost Kremlja o prijetnji nuklearnim oružjem, budući da pokušava obeshrabriti članice NATO-a da opskrbljuju Kijev oružjem koje može pogoditi duboko unutar Rusije, rekli su neki stručnjaci. Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, dok je bjelorusko veleposlanstvo odbilo komentirati.

Državna novinska agencija Belta citirala je u srijedu ministra obrane Viktora Krenjina koji je rekao da raspoređivanje Orešnika neće promijeniti ravnotežu snaga u Europi i da je to "odgovor na agresivne akcije Zapada". Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, a CIA je odbila komentirati.

Istraživači Jeffrey Lewis iz Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji i Decker Eveleth iz istraživačke i analitičke organizacije CNA u Virginiji rekli su da su svoje nalaze o raspoređivanju Orešnika temeljili na snimkama satelitske tvrtke Planet Labs, koje su pokazale karakteristike koje odgovaraju ruskoj strateškoj raketnoj bazi.

Lewis i Eveleth tvrde da su 90 posto sigurni da će mobilni lanseri Orešnika biti stacionirani na bivšoj zračnoj bazi u blizini Kričeva, oko 307 kilometara istočno od glavnog grada Bjelorusije Minska i 478 kilometara jugozapadno od Moskve. Moskva je ispitivala konvencionalno naoružani Orešnik protiv cilja u Ukrajini u studenom 2024. Putin se hvali da ga je nemoguće presresti zbog brzina koje navodno prelaze deset Machova.

"Putin planira rasporediti oružje u Bjelorusiji kako bi proširio njegov domet dalje u Europu", rekao je John Foreman, stručnjak Chatham Housea koji je služio kao britanski vojni ataše u Moskvi i Kijevu. Foreman je rekao da takav potez vidi i kao reakciju na planirano stacioniranje konvencionalnih projektila SAD-a u Njemačkoj sljedeće godine, što uključuje hipersonični projektil srednjeg dometa Dark Eagle. Putin je nakon sastanka sa svojim bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u prosincu 2024. rekao da bi Orešnik mogao biti stacioniran u Bjelorusiji u drugoj polovici ove godine, što je dio revidirane strategije u kojoj Moskva prvi put od Hladnog rata postavlja nuklearno oružje izvan svog teritorija.

Lukašenko je prošli tjedan rekao da su prvi projektili raspoređeni, bez navođenja lokacije, dodavši da će u Bjelorusiji biti smješteno do deset Orešnika. Američki istraživači procijenili su da je lokacija dovoljno velika da primi samo tri lansera i da bi drugi mogli biti smješteni na drugoj lokaciji. Lewis je rekao da raspoređivanje Orešnika u Bjelorusiji naglašava kako rusko stacioniranje nuklearnog oružja izvan svog teritorija šalje "političku poruku" o povećanom oslanjanju na njih. "Možete li zamisliti da u Njemačkoj postavimo nuklearno naoružani Tomahawk umjesto samo konvencionalnih? Nema vojnih razloga za postavljanje sustava u Bjelorusiji, samo političkih", rekao je Lewis.

Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da pronađu 'hrabrosti' za izravan dijalog
Ključne riječi
SAD Ukrajina Rusija Moskva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!