Orbana razbjesnio europski plan od pet točaka: 'To je objava rata Mađarskoj!'

Mađarski premijer Viktor Orbán izjavio je u srijedu da je navodni plan Europske unije od pet točaka za ubrzani prijem Ukrajine u članstvo zapravo 'otvorena objava rata Mađarskoj'. Time je komentirao tekst briselskog portala Politico o postojanju takvog plana.

Kako prenosi novinska agencija MTI, Orbán je pritom Politico nazvao 'službenim novinama briselske elite', te ustvrdio da je portal objavio najnoviji vojni plan Bruxellesa i Kijeva. Prema njegovim riječima, riječ je o planu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sastavljenog od pet točaka. Dodao je i da je, prema tom planu, odlučeno da bi Ukrajina mogla biti primljena u Europsku uniju već 2027. godine.

Mađarski premijer ustvrdio je u objavi na Facebooku da se novim planom ignorira volja mađarskih birača i nastoji ukloniti aktualna vlast. 'Novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj. Oni se rugaju odluci mađarskog naroda i žele ukloniti mađarsku vladu s puta pod svaku cijenu. Žele da dođe Tisa, jer tada više neće biti veta, više neće biti otpora i više neće biti izjašnjavanja. Još ih uvijek možemo zaustaviti ovog travnja. Fidesz je siguran izbor za to', napisao je.

Sprječavanje ulaska Ukrajine u Europsku uniju mađarska je vlada postavila među ključne točke svoje politike, a Orbán je to pitanje stavio u samo središte kampanje za parlamentarne izbore koji se održavaju u travnju. Briselski portal Politico u utorak je objavio da se u institucijama EU-a razmatra dosad nezabilježen model koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo već sljedeće godine. Pozivajući se na diplomatske izvore iz više država, kao i na sugovornike iz EU-a i Ukrajine, portal navodi da se razrađuju i mehanizmi zaobilaženja mogućeg mađarskog veta.

Prema tim navodima, jedna je opcija pričekati ishod mađarskih izbora i računati na pobjedu glavnog Orbánova rivala Petera Magyara, koji bi imao drukčiji pristup ukrajinskom pitanju. Ako Orbán ipak zadrži vlast, dio europskih čelnika razmatra mogućnost da se uključi američki predsjednik Donald Trump kako bi pokušao utjecati na Budimpeštu da odustane od blokade.

Kao krajnja mjera spominje se i aktiviranje članka 7. Ugovora o Europskoj uniji. Riječ je o mehanizmu kojim se državi članici, u slučaju teškog i trajnog kršenja temeljnih vrijednosti EU-a, mogu suspendirati određena prava, uključujući pravo glasa u Vijeću. Time bi, kako navodi Politico, bila uklonjena i mogućnost Mađarske da blokira prijem nove države u članstvo.