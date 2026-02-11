Smrtonosni masakar u Kanadi počinila 18-godišnja djevojka: 'Više puta smo bili kod njezine obitelji'

Kanadska policija u srijedu je identificirala osobu koja je počinila masakr u školi kao 18-godišnju djevojku s mentalnim problemima, ali nije navela motiv za jednu od najgorih masovnih pucnjava u povijesti zemlje. Jesse Van Rootselaar počinila je samoubojstvo nakon pucnjave u utorak u Tumbler Ridgeu, u Britanskoj Kolumbiji. Policija je smanjila broj poginulih s početno prijavljenih deset na devet.

"Policija je u proteklih nekoliko godina više puta posjećivala njezinu obitelj, rješavajući probleme s mentalnim zdravljem osumnjičenice", rekao je Dwayne McDonald, zapovjednik Kraljevske kanadske konjičke policije u Britanskoj Kolumbiji. McDonald je rekao da je Van Rootselaar, koja je rođena kao muškarac, ali se prije šest godina počela identificirati kao žena, prvo ubila svoju 39-godišnju majku i 11-godišnjeg polubrata u obiteljskoj kući.

Zatim je otišla u školu, gdje je upucala 39-godišnju učiteljicu, kao i tri 12-godišnje učenice i dva učenika u dobi od 12 i 13 godina. "Vjerujemo da je osumnjičenica djelovala sama. Prerano je nagađati o motivu", rekao je McDonald.

Vidno uznemireni premijer Mark Carney ranije je obećao da će Kanađani prebroditi strašnu pucnjavu. Carney, koji je odgodio putovanje u Europu, rekao je da je naredio da zastave na svim vladinim zgradama budu spuštene na pola koplja sljedećih sedam dana. "Učit ćemo iz ovoga. Vrijeme je da se ujedinimo, kao što to Kanađani uvijek čine u ovakvim situacijama", rekao je na rubu suza.

Pucnjava se ubraja među najsmrtonosnije u kanadskoj povijesti. Kanada ima strože zakone o oružju od Sjedinjenih Država, ali Kanađani mogu posjedovati vatreno oružje uz dozvolu.