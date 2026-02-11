Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
TRUMP NARUŠIO TURISTIČKI IMIDŽ

Pao interes za putovanja u SAD, Svjetsko prvenstvo u nogometu jedina nada

Autor
Radmila Kovačević
11.02.2026.
u 22:30

Turistička branša nada se da će Svjetsko prvenstvo u nogometu pridonijeti privlačnosti Amerike, a domaće agencije koje su se poduhvatile organizacije putovanja na prve tri utakmice hrvatske reprezentacije otkrivaju da prodaja ide solidno.

U godini koja je po mnogo čemu trebala biti jedna od boljih za američki turizam – zemlja u 2026. obilježava 250 godina neovisnosti, sudomaćin je Svjetskog nogometnog prvenstva, a slavi i stogodišnjicu kultne autoceste Route 66, umjesto toga – nove turističke brige. Naime, već lani su se tamošnji domaćini suočili s minusima. Turistički imidž zemlje koje je 2024. ugostila oko 72,5 milijuna stranih turista (2019. ih je bilo i više, 79,4 mil.) u prošloj su godini pokvarili potezi Trumpove administracije, od carina čak i za dugogodišnje saveznike, masovnih deportacija, izjava o aneksiji Kanade do prijetnji Grenlandu i ICE agenata koji siju strah. Protekla godina završila je tako za Sjedinjenje Američke Države, za razliku od Kanade i Latinske Amerike gdje su uknjižili pluseve, s nepunih 68 milijuna stranih gostiju i minusom od šest posto prema 2024., pokazuju preliminarni podaci.

Ključne riječi
Svjetsko prvenstvo 2026. Donald Trump turistička sezona turizam SAD

