FOTO Važna akcija češke policije: Uhvatili bandu koja je krijumčarila kokain u tortama

Češka policija je razotkrila bandu koja je skrivala kokain u tortama sa šlagom kako bi ga iz Njemačke prokrijumčarila u Češku, javlja u srijedu njemačka agencija dpa. Glasnogovornica policije za suzbijanje zloporabe droga je rekla da je na taj način prokrijumčareno više od 30 kilograma droge iz Berlina u Prag.

"Ukrašavali su torte šlagom kako se ne bi mogao vidjeti sadržaj i rezovi koje su načinili kako bi ga izmijenili", objasnila je. Kolače ispunjene drogom su pakirali u kutije za torte i pojedinačno transportirali autobusom od njemačkog do češkog glavnog grada, rekla je. Svaka torta je sadržavala oko kilogram kokaina. Među osumnjičenim osobama je sedmero stranih i jedan češki državljanin. Policija nije objavila državljanstva stranih sumnjivaca.