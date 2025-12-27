Kijev je sinoć pretrpio masovni napad balističkim raketama nakon što je Rusija ispalila nekoliko hipersoničnih raketa Kinzhal, balističkih raketa Iskander i grupu krstarećih raketa Kalibr na glavni grad, izvještavaju kanali za praćenje, a piše The Kyiv Independent. Poljski vojni zrakoplovi mobilizirani su tijekom noći kao odgovor na veliki napad Rusije na Ukrajinu, priopćile su Poljske oružane snage na platformi X.

Prema izvještajima novinara s terena, nekoliko eksplozija moglo se čuti diljem glavnog grada, kao i u Kijevskoj oblasti, gdje su prijavljeni nestanci struje u gradu Brovary i okolnim područjima nakon udara. Brovary se nalazi 20 kilometara sjeveroistočno od Kijeva. Gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je da je tijekom napada u Kijevu ozlijeđeno najmanje pet osoba. U izvještaju je također navedeno da je izbio požar u holosivskom okrugu, dok je u okruzima Obolonskyi i Desnianskyi padala krhotina.

FOTO Kaos u Kijevu: Rusi izveli masovni napad, Poljska digla vojne avione

U Višgorodu, pet kilometara sjeverno od Kijeva, oštećeni su prozori u visokoj zgradi, dok su u okrugu Boryspil u Kijevskoj oblasti oštećena skladišta i dva vozila, rekao je guverner Kijevske oblasti Mykola Kalashnyk, dodajući da je kritična infrastruktura ponovno bila na meti napada.

Osim toga, jedna osoba ozlijeđena je u napadu na zapadu Ukrajine u Ivano-Frankivsku, te je prevezena u bolnicu, izvijestio je Kalashnyk. U međuvremenu, Ukrajinsko zračno vojstvo upozorilo je na kontinuiranu prijetnju ruskih dronova i raketa u više regija.

Ovaj napad dolazi u trenutku kada se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priprema za sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Floridi 28. prosinca, usprkos kontinuiranim naporima da se okonča gotovo četverogodišnja ruska invazija na Ukrajinu. Zelenski je jučer rekao da će Ukrajina i SAD tijekom sastanka u Floridi razgovarati o nekoliko pitanja, uključujući sigurnosne garancije, gospodarsku suradnju, te Donbas i nuklearnu elektranu Zaporižja.