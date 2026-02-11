VIDEO Izbio žestok sukob u parlamentu: Pogledajte snimku tučnjave, zastupnici nasrnuli jedni na druge

U turskom parlamentu u Ankari u srijedu je izbila fizička tučnjava između zastupnika vladajuće stranke i oporbe, a dramatične snimke incidenta ubrzo su preplavile društvene mreže. Do sukoba je došlo tijekom rasprave o imenovanju novog ministra pravosuđa. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan imenovao je dosadašnjeg istanbulskog glavnog državnog odvjetnika Akina Gurleka na čelo Ministarstva pravosuđa u sklopu rekonstrukcije vlade. Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti njegovo polaganje prisege, tvrdeći da je riječ o politički pristranoj osobi.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako zastupnici viču jedni na druge, guraju se, a u jednom trenutku dolazi i do razmjene udaraca. Situacija je eskalirala u svega nekoliko minuta, dok su drugi zastupnici pokušavali razdvojiti sukobljene strane.

Gurlek je kao istanbulski glavni tužitelj vodio procese protiv više članova oporbene Republican People's Party (CHP). Oporba te postupke godinama naziva politički motiviranima i tvrdi da se pravosuđe koristi kao instrument pritiska. Unatoč kaosu u sabornici, Gurlek je kasnije ipak položio prisegu, okružen zastupnicima vladajuće stranke. Rekonstrukcija vlade donijela je i novu promjenu u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je imenovan Mustafa Ciftci, dosadašnji guverner pokrajine Erzurum.

Političke napetosti u Turskoj dodatno su porasle posljednjih godina, osobito nakon uhićenja istanbulskog gradonačelnika Ekrem Imamoglu, kojeg mnogi smatraju najjačim Erdoganovim suparnikom. Vlada poručuje kako pravosuđe djeluje neovisno, dok oporba tvrdi da je riječ o sustavnom obračunu s političkim protivnicima. Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku za Tursku, koja raspravlja o mogućim ustavnim reformama i pokušava pokrenuti mirovni proces s Kurdistanskom radničkom strankom (PKK), s ciljem okončanja dugotrajnog sukoba.