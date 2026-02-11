Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAOS U ANKARI

VIDEO Izbio žestok sukob u parlamentu: Pogledajte snimku tučnjave, zastupnici nasrnuli jedni na druge

Foto: Screenshot Instagram
1/4
Autor
Tea Tokić
11.02.2026.
u 17:40

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako zastupnici viču jedni na druge, guraju se, a u jednom trenutku dolazi i do razmjene udaraca

U turskom parlamentu u Ankari u srijedu je izbila fizička tučnjava između zastupnika vladajuće stranke i oporbe, a dramatične snimke incidenta ubrzo su preplavile društvene mreže. Do sukoba je došlo tijekom rasprave o imenovanju novog ministra pravosuđa. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan imenovao je dosadašnjeg istanbulskog glavnog državnog odvjetnika Akina Gurleka na čelo Ministarstva pravosuđa u sklopu rekonstrukcije vlade. Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti njegovo polaganje prisege, tvrdeći da je riječ o politički pristranoj osobi.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako zastupnici viču jedni na druge, guraju se, a u jednom trenutku dolazi i do razmjene udaraca. Situacija je eskalirala u svega nekoliko minuta, dok su drugi zastupnici pokušavali razdvojiti sukobljene strane.

Gurlek je kao istanbulski glavni tužitelj vodio procese protiv više članova oporbene Republican People's Party (CHP). Oporba te postupke godinama naziva politički motiviranima i tvrdi da se pravosuđe koristi kao instrument pritiska. Unatoč kaosu u sabornici, Gurlek je kasnije ipak položio prisegu, okružen zastupnicima vladajuće stranke. Rekonstrukcija vlade donijela je i novu promjenu u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je imenovan Mustafa Ciftci, dosadašnji guverner pokrajine Erzurum.

Političke napetosti u Turskoj dodatno su porasle posljednjih godina, osobito nakon uhićenja istanbulskog gradonačelnika Ekrem Imamoglu, kojeg mnogi smatraju najjačim Erdoganovim suparnikom. Vlada poručuje kako pravosuđe djeluje neovisno, dok oporba tvrdi da je riječ o sustavnom obračunu s političkim protivnicima. Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku za Tursku, koja raspravlja o mogućim ustavnim reformama i pokušava pokrenuti mirovni proces s Kurdistanskom radničkom strankom (PKK), s ciljem okončanja dugotrajnog sukoba.
Stanivuković nakon kontroverznog govora o Krajini zaustavljen na granici RH: 'Kaznili su me sa 700 eura'
Ključne riječi
fizički sukob neredi novi ministar parlament Turska svađa

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Asterix
Asterix
17:56 11.02.2026.

Jesu li handžari i čakije radili?

Avatar Franko15
Franko15
17:53 11.02.2026.

tak se trebaju ovi naši jazavci u saboru potuć

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!