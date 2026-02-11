Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Komentari
'REMEK-DJELO ARHITEKTURE'

Napokon poznata sudbina Titove škole: Spomen dom u Kumrovcu ide u prodaju?

VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
11.02.2026.
u 19:33

Bačić kaže da je u tijeku revizija procjene vrijednosti objekta, nakon čega slijedi upućivanje materijala resornim ministarstvima i odluka Vlade o raspisivanju natječaja

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obišao je u srijedu Spomen dom u Kumrovcu, izgrađen 1974. godine, i najavio da će Vlada u ožujku donijeti odluku o njegovoj prodaji putem javnog natječaja.

Spomen dom je, s nekadašnjom Političkom školom, proglašen projektom od strateške važnosti za Hrvatsku, a ministarstvo je nadležnost nad tim objektima preuzelo prije više od godinu dana. Bačić ističe kako je cilj spriječiti daljnje propadanje kompleksa i omogućiti njegovu ponovnu valorizaciju.

„Prema Strategiji upravljanja državnom imovinom i Godišnjem planu upravljanja, u ovoj godini želimo raspolagati ovim objektom. To je sjajan projekt, remek-djelo arhitekture u  vrijeme 70-ih godina kada je napravljen”, rekao je Bačić. Kompleks obuhvaća oko 6500 četvornih metara zatvorenog prostora i oko osam hektara zemljišta, što omogućuje razvoj zahtjevnog investicijskog projekta od šireg regionalnog značaja.

FOTO Nekada je bila simbol ideološke moći, sada zjapi devastirana i napuštena, a kroz hodnike prolazi samo vjetar
Bačić kaže da je u tijeku revizija procjene vrijednosti objekta, nakon čega slijedi upućivanje materijala resornim ministarstvima i odluka Vlade o raspisivanju natječaja. Spomen dom prolazi i postupak u Ministarstvu kulture i medija radi proglašenja pojedinačnim zaštićenim kulturnim dobrom. „Činjenica da će taj objekt biti posebno zaštićen, samo može doprinijeti njegovoj valorizaciji”, poručio je Bačić naglasivši da će uvjeti natječaja morati osigurati očuvanje izvorne arhitekture.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar upozorio je kako je u dosadašnjim pokušajima aktiviranja objekta prepreka bila previsoka procijenjena vrijednost. „Sada očekujem realnu procjenu u odnosu na ono što treba uložiti da bi se objekt privelo funkciji. Ako će biti realna procjena, imat ćemo više zainteresiranih investitora”, kazao je Kolar. Načelnik Općine Kumrovec Robert Šplajt izrazio je nadu da će se projekt realizirati u što kraćem roku, istaknuvši važnost Spomen doma za razvoj kvalitetnijeg i višednevnog turizma i nova zapošljavanja u općini.
Ključne riječi
državna imovina Branko Bačić škola Spomen dom Kumrovec Tito

CI
Ciroza
20:22 11.02.2026.

Hajde da se makar nešto radi. Na pameti mi je i Rijeka i onaj famozni brod "Galeb". Mogla bi nova gradonačelnica zaradi procvata turizma preimenovati brod, pa bi i ta priča mogla donositi profit. Recimo da ga nazove "Titonik",

Avatar antikomunist2
antikomunist2
20:25 11.02.2026.

Inkubator komunističkog zla!

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
19:42 11.02.2026.

Bageri krenite.

