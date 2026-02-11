Ekskluziva Miami Heralda: Trump je lagao!

"Hvala Bogu da ste ga zaustavili, svi su znali da to radi", rekao je Donald Trump načelniku policije Palm Beacha Michaelu Reiteru 2006. godine. Ovo pokazuje kako je Trump znao za seksualne zločine Jeffreyja Epsteina, piše Miami Herald. Iako je američki predsjednik nekoliko puta potvrdio kako nije imao nikakva saznanja o tome što Epstein radi, novi dokumenti pokazuju kako to nije točno. Naime, Trump je u srpnju 2006. godine nazvao Reitera kako bi mu rekao da su Epsteinove aktivnosti s maloljetnim djevojkama bile dobro poznate i u New Yorku i u Palm Beachu. Reiter je to priznao agentima FBI-ja 2019. godine. Intervju, koji je dosad bio neobjavljen, bacio je novo svjetlo na Trumpovu uključenost u rane faze istrage protiv Jeffreyja Epsteina 2006. godine u Palm Beachu na Floridi.

Također otvara pitanja o tome koliko je Trump znao o zločinima Epsteina i Ghislaine Maxwell. Reiter je agentima rekao da je Trump naveo kako je Maxwell, Epsteinova suradnica, bila njegova "operativka“. "Ona je zla i treba se usredotočiti na nju“, izjavio je Trump. Trump je također rekao Reiteru da je "jednom bio u Epsteinovu društvu kada su tinejdžerice bile prisutne i da je ‘odmah otišao odande’“. Također je naveo kako je izbacio Epsteina iz svog kluba Mar-a-Lago. To je u oštroj suprotnosti s onim što je Trump rekao novinarima u srpnju 2019., kada su ga pitali je li znao da je Epstein zlostavljao djevojke. "Ne, nisam imao pojma. Nisam imao pojma“, kazao je tada Trump. Reiter, koji se umirovio 2009. godine, potvrdio je za Miami Herald da su ga agenti FBI-ja intervjuirali 2019. godine. Rekao je da se razgovor s Trumpom dogodio u srpnju 2006. Dužnosnik FBI-ja zanijekao je da je Trump nazvao Reitera.

"Nismo upoznati ni s kakvim potvrdnim dokazima da je predsjednik kontaktirao organe reda prije 20 godina“, rekao je dužnosnik. Nove informacije o Trumpovim komentarima iz 2006. dolaze u trenutku kada je Maxwell pozvana da se u ponedjeljak putem video veze pojavi pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma. Maxwell (64) služi kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovanja ljudima povezanog s njezinim i Epsteinovim seksualnim zlostavljanjem maloljetnika. Pozvala se na svoje pravo iz Petog amandmana da ne svjedoči pred odborom, iako je njezin odvjetnik naveo da je "spremna govoriti potpuno i iskreno ako joj predsjednik Trump odobri pomilovanje“. Trump nije rekao bi li je pomilovao ili ne. Kada su ga pitali o njezinu uhićenju u srpnju 2020., Trump je izjavio: "Iskreno, želim joj sve najbolje.“ Maxwellini pokušaji žalbe na presudu nisu bili uspješni, ali je podnijela pravni zahtjev tvrdeći da joj suđenje nije bilo pravedno.

Okolnosti vezane uz Reiterov intervju za FBI 2019. također ranije nisu bile objavljene. Agenti FBI-ja došli su u Palm Beach na zahtjev bivšeg načelnika policije kako bi preuzeli dvije kutije dokumenata iz slučaja Epstein, koje su pronađene u domu Joea Recareyja, glavnog detektiva koji je vodio slučaj. Recarey (50) je preminuo prirodnom smrću u svibnju 2018., a njegova se udovica potom odselila. Reiter je obavijestio FBI nakon što su mu kutije predane, navodi se u izvješću.

Rekao je FBI-ju da je jedna od kutija sadržavala forenzičku kopiju prijenosnog računala s Epsteinova kuhinjskog pulta, na kojem su bile telefonske poruke koje Reiter ranije nije vidio, stoji u izvješću. U izvještaju se ne navodi što je još bilo u kutijama. Intervju ima četiri stranice i uglavnom se fokusira na Reiterov sažetak istrage Policijske uprave Palm Beacha o Epsteinu, koja je započela 2003. godine, kada je policija dobila dojavu da su mlade žene viđene kako ulaze i izlaze iz Epsteinove vile na obali, na adresi 358 El Brillo Way na otoku Palm Beach.

Policija je postavila nadzor ispred Epsteinove kuće, ali je provjerom identiteta dviju žena koje su dolazile utvrdila da su punoljetne. Slučaj je zatvoren jer tada nije pronađen dokaz o kaznenom djelu. Zatim je u ožujku 2005. policija Palm Beacha primila poziv žene koja je prijavila da je njezinu 14-godišnju pastorku Epstein spolno zlostavljao. Tijekom razgovora djevojčica je rekla da su i druge djevojke bile seksualno zlostavljane u okviru organizirane sheme u kojoj su srednjoškolke bile regrutirane da daju Epsteinu masaže koje su vodile do zlostavljanja, a ponekad i silovanja, prema Reiterovu iskazu, koji je potkrijepljen sudskim spisima.

"Proveden je dodatni nadzor nad Epsteinovom kućom“, rekao je Reiter agentima FBI-ja. "Uočena su neka djeca, prije puberteta, s fiksnim aparatićima i školskim ruksacima kako dolaze iz škole… jedan zaposlenik rekao je da je u jednom danu bilo na desetke djevojaka. Policijska uprava Palm Beacha potom je sastavila predmet i proslijedila ga državnom odvjetništvu.“

Reiter je objasnio da je bio uznemiren kada je državni odvjetnik Barry Krischer odbio policijske napore da se Epstein uhapsi 2006. godine. Nakon što je Krischer odbio pokrenuti postupak, Reiter je poduzeo neuobičajen korak i napisao pismo tražeći da se Krischer izuzme iz slučaja. Kada je Krischer to odbio, Reiter je slučaj proslijedio FBI-ju.

Slučaj je početkom 2007. godine preuzela kancelarija saveznog tužitelja u Miamiju. Epstein je angažirao tim moćnih odvjetnika i privatnih istražitelja, za koje je Reiter rekao da su pratili njega i druge policajce dodijeljene slučaju te čak pretraživali njihovo smeće kako bi pronašli nešto čime bi ih mogli diskreditirati.