POSTOJI LI STARI VRIJEDNOSNI OKVIR

Zapad opstaje, ali kao 'Divlji zapad'

Autor
Dino Brumec
11.02.2026.
u 22:59

U vremenu kada je Hrvatska željela na Zapad, taj geografski i geopolitički prostor izgledao je potpuno drukčije nego danas

Gledajući poteze Amerike pod Donaldom Trumpom mnogima se u Europi čini da više nema Zapada kao geopolitičkog koncepta rođenog na početku hladnog rata, ali i kao vrijednosnog okvira u kojem caruju liberalizam, demokracija i vladavina prava, barem na papiru. Zapad, s revolverašom Trumpom u Bijeloj kući, zamijenio je – Divlji zapad. Baš kao u nekim prošlim vremenima proširenja američkog teritorija u 19. stoljeću, bila su to vremena "kauboja i indijanaca", kada su državni zakoni bili proizvoljna stvar. Ta je formula međunarodnih odnosa itekako pojednostavljena, ali istodobno stvarna i opipljiva. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen prošle je godine to već ustvrdila, eksplicitno rekavši: "Zapad kakav smo poznavali više ne postoji."

Ključne riječi
J.D. Vance EU SAD Donald Trump

