Zapad opstaje, ali kao 'Divlji zapad'

Gledajući poteze Amerike pod Donaldom Trumpom mnogima se u Europi čini da više nema Zapada kao geopolitičkog koncepta rođenog na početku hladnog rata, ali i kao vrijednosnog okvira u kojem caruju liberalizam, demokracija i vladavina prava, barem na papiru. Zapad, s revolverašom Trumpom u Bijeloj kući, zamijenio je – Divlji zapad. Baš kao u nekim prošlim vremenima proširenja američkog teritorija u 19. stoljeću, bila su to vremena "kauboja i indijanaca", kada su državni zakoni bili proizvoljna stvar. Ta je formula međunarodnih odnosa itekako pojednostavljena, ali istodobno stvarna i opipljiva. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen prošle je godine to već ustvrdila, eksplicitno rekavši: "Zapad kakav smo poznavali više ne postoji."