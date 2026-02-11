Zapad opstaje, ali kao 'Divlji zapad'

Gledajući poteze Amerike pod Donaldom Trumpom mnogima se u Europi čini da više nema Zapada kao geopolitičkog koncepta rođenog na početku hladnog rata, ali i kao vrijednosnog okvira u kojem caruju liberalizam, demokracija i vladavina prava, barem na papiru. Zapad, s revolverašom Trumpom u Bijeloj kući, zamijenio je – Divlji zapad. Baš kao u nekim prošlim vremenima proširenja američkog teritorija u 19. stoljeću, bila su to vremena "kauboja i indijanaca", kada su državni zakoni bili proizvoljna stvar. Ta je formula međunarodnih odnosa itekako pojednostavljena, ali istodobno stvarna i opipljiva. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen prošle je godine to već ustvrdila, eksplicitno rekavši: "Zapad kakav smo poznavali više ne postoji."
25
'REMEK-DJELO ARHITEKTURE'
Napokon poznata sudbina Titove škole: Spomen dom u Kumrovcu ide u prodaju?
ŠOK NA BORILIŠTU
UZNEMIRUJUĆE Velika drama na Zimskim igrama! Kineskinja teško pala na glavu: Nije se mogla pomaknuti
PRIJATELJI, SURADNICI I KOLEGE