Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZVANREDNI IZBORI

Nakon više od godinu dana političke blokade, Kosovo ima novu vladu: Ponovno je predvođena premijerom Kurtijem

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
11.02.2026.
u 23:54

Novu vladu čekaju hitni zadaci odobravanja proračuna za 2026. godinu i osiguravanja međunarodnih zajmova i paketa pomoći vrijednih stotine milijuna eura

Kosovski parlament u srijedu je izglasao novu vladu, ponovno predvođenu premijerom Albinom Kurtijem, nakon više od godinu dana političke blokade u najmlađoj europskoj državi. Kurtijeva nova vlada potvrđena je sa 66 glasova 'za' u parlamentu koji broji 120 mjesta. Njegova stranka Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) osvojila je 57 mjesta na izborima u prosincu, a potporu je uspio dobiti i od nekoliko malih stranaka etničkih manjina.

Novu vladu čekaju hitni zadaci odobravanja proračuna za 2026. godinu i osiguravanja međunarodnih zajmova i paketa pomoći vrijednih stotine milijuna eura, piše Reuters.  "U sljedeće četiri godine ojačat ćemo savezništva i investirati milijardu eura u obranu", poručio je Kurti zastupnicima prije samog glasanja. 

"Stavit ćemo u pogon tvornicu streljiva, razviti kosovsku vojnu industriju i proizvoditi borbene bespilotne letjelice domaće proizvodnje." Zemlja s 1,6 milijuna stanovnika održala je izvanredne izbore u prosincu 2025. godine nakon neuvjerljivih rezultata u veljači.

Kurti je kratko služio kao premijer 2020. godine dok mu nije izglasano nepovjerenje. Potom je bio na dužnosti premijera od 2021. do 2025., a proteklih godinu dana proveo je na čelu tehničke vlade. Kosovski parlament sada mora odabrati i novog predsjednika do 5. ožujka, što će se pokazati izazovnim jer taj proces zahtijeva dvotrećinsku većinu. Budući da Kurti nema takvu potporu, trebat će mu podrška oporbe, a u suprotnom mu prijete novi izvanredni izbori, piše Reuters. 
FOTO Ovi političari došli su na predstavljanje knjige o ubijenim Hrvatima
1/59
Ključne riječi
nova vlada Albin Kurti Kosovo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!