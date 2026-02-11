Povratnik iz Njemačke progovorio o životu u Hrvatskoj: 'Volim domovinu, ali realnost je nešto drugo'

U posljednje vrijeme sve se češće otvara pitanje povratka hrvatskih iseljenika, osobito iz Njemačke i drugih zapadnoeuropskih zemalja. Mediji povremeno donose priloge o “novom trendu” povratka, a politički diskurs sve češće ističe Hrvatsku kao zemlju novih prilika. Ipak, iza statistika i televizijskih reportaža kriju se osobne priče, dvojbe i vrlo podijeljena iskustva.

Jedna objava na Redditu potaknula je upravo takvu raspravu. Autorica piše: - Naletjela sam neki dan u prolazu na isječak, ali nisam stigla pogledati cijeli prilog. Naslov je bio nešto u stilu da se sve više Hrvata vraća iz Njemačke. Zanima me koliko je to stvarno točno iz vaše perspektive. Poznajete li nekoga tko se odlučio vratiti? Ili ste se možda vi sami vratili? Osobno već neko vrijeme razmišljam o povratku u Hrvatsku nakon 8 godina vani, pa bih voljela čuti iskustva ljudi koji imaju slična razmišljanja ili su taj korak već napravili.

Komentari koji su uslijedili pokazuju koliko su iskustva različita, ali i koliko prevladava skepsa. - Iz mog sela u zadnjih 10 godina odselilo je preko 25 obitelji na zapad. Samo jedna se vratila prošle godine i već sad razmišljaju o povratku u Njemačku. Žena ne može naći posao, a muž keramičar shvatio je da su ga lagali da se kvadrat pločica u Hrvatskoj isto naplaćuje kao u Njemačkoj, napisao je jedan, a drugi dodao - Znam ih dosta koji su se odselili, u razne države, i samo jednog povratnika, koji je bio zgubidan tu, pa zgubidan u Irskoj i sad je opet tu, starcima na grbi. Ostali svi kažu da ni mrtvi ne bi nazad.

Neki su se vratili, ali uz zadržavanje financijske veze s inozemstvom. - Vratio sam se na neko vrijeme jer su starci sve stariji i imali su nekih zdravstvenih problema pa da sam im bliže. Plus je što freelanceam za firmu u kojoj sam u Njemačkoj radio. Hoću li dugoročno ostati u Hrvatskoj? Nisam siguran.

Drugi pak ističu emotivne razloge, ali i racionalnu računicu. - Vratio sam se prošle godine i ne privlači me povratak nikako. Da se razumijemo, meni je bilo super gore, imao sam dobar krug ljudi, naučio jezik i doslovce se osjećao kao da sam doma. Osobno, prvi razlog povratka je taj što su mi svi ostali ovdje; brat je dobio dijete, starci su lagano ušli u šezdesete. Jednostavno, nešto što ti novac ne može nadoknaditi je ovdje. Drugi razlog je taj novac. Zarađivao sam dobru lovu, ali kad gore sve platiš, ostane mi otprilike koliko mi ostane ovdje kad sve platim, možda kojih 100-200 eura manje, što je nešto bez čega mogu preživjeti. Lijepo je kad dođeš negdje i svi te razumiju, ne moraš razmišljati kako se nešto kaže i stalno prevoditi sve oko sebe. Daje se na znanje da su ovo samo moji razlozi.

U raspravi se spominje i specifična skupina povratnika. - Hrpa njih su penzioneri. Zarade nešto, imaju njihove penzije i vrate se u Hrvatsku. Njihova djeca se ne vrate.

Neki su povratak planirali godinama. - Nakon 13 godina šljakice vratio sam se 2021. jer sam si osigurao budućnost u Hrvatskoj. Imam nekoliko nekretnina po Zagrebu te sada radim običan uredski posao za prosječnu zagrebačku plaću. Cilj je uvijek bio povratak. Ovdje mi je dom i ovdje sam odrastao. Nostalgija je zeznuta stvar. Svako loše ovdje je lakše kad imaš dovoljno para.

No, dio korisnika izražava duboko nepovjerenje prema narativu o masovnom povratku. - Nekako mi se čini kao da se provodi neka inkognito kampanja od strane vlade kako bi se počelo sve više ljudi vraćati u Hrvatsku. Iza tog priloga o kojem pričaš išao je još jedan vezan uz povratnike. Odmah mi je tu nešto bilo sumnjivo.

- Ne znam nikoga tko je i pomislio na tako nešto. Znam ih par koji su odselili iz Njemačke, ali su se preselili u Austriju ili Švicarsku.

- Kad vidim cijene u Hrvatskoj i plaće, pitam se kako ljudi preživljavaju i zašto bi netko htio ići s konja na magarca. Volim Hrvatsku i ponosim se time što sam Hrvat, ali ovo što su političari napravili od države i zakona mi se gadi. Nakon 13 godina navike na ovakav život, ne znam kako bih se mogao vratiti i naviknuti na ono prije.

Neki su još oštriji. - Nitko “normalan” se ne vraća. Normalni se iseljavaju.

- Opće stanje nacije, nekulture, živčanosti. Život skuplji, a plaće nikakve, oko 1100-1200 eura prosjek u Hrvatskoj. A u cijeloj EU tri puta veće plaće.

Posebno se ističe kritika medijskih priloga o “sretnim povratnicima”. - Ne vjerujem u te priče o sretnim povratnicima i strancima koji u Hrvatskoj žive kao bubreg u loju jer su uglavnom loša režija kradezea. U 90 posto tih priloga većina ljudi i dalje radi za firme iz države gdje su bili, a živi ovdje. To su kruške i jabuke i čista manipulacija narativa.

