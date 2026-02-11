Američka pomoć istopila se 99%, bez ove države Ukrajina se ne bi mogla braniti

Nova studija Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu pokazala je da Europa gotovo samostalno održava globalnu pomoć Ukrajini nakon što su Sjedinjene Američke Države lani praktički stopirale svoju podršku. Pomoć iz SAD-a pala je za čak 99 posto u 2025., no ukupni iznos pomoći Ukrajini ostao je relativno stabilan, navodi njemački Bild, zahvaljujući Europi koja je, s druge strane, znatno povećala svoj doprinos u naoružanju.



Europljani su osigurali oko 29 milijardi eura vojne pomoći, znatno više nego prethodnih godina. Od 2022. do 2024. europska vojna pomoć kretala se, naime, od 17 do 18 milijardi eura godišnje, što znači da povećanje iznosi čak 67 posto. Znatno je porasla i financijska te humanitarna pomoć, za 59 posto. Prošle godine kroz institucije Europske unije prošlo je oko 35,1 milijardi eura za Ukrajinu, čak 89 posto ukupne europske financijske i humanitarne pomoći. Zaključak je da bi se bez Europe pomoć Ukrajini urušila.