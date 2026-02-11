Nova studija Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu pokazala je da Europa gotovo samostalno održava globalnu pomoć Ukrajini nakon što su Sjedinjene Američke Države lani praktički stopirale svoju podršku. Pomoć iz SAD-a pala je za čak 99 posto u 2025., no ukupni iznos pomoći Ukrajini ostao je relativno stabilan, navodi njemački Bild, zahvaljujući Europi koja je, s druge strane, znatno povećala svoj doprinos u naoružanju.
Europljani su osigurali oko 29 milijardi eura vojne pomoći, znatno više nego prethodnih godina. Od 2022. do 2024. europska vojna pomoć kretala se, naime, od 17 do 18 milijardi eura godišnje, što znači da povećanje iznosi čak 67 posto. Znatno je porasla i financijska te humanitarna pomoć, za 59 posto. Prošle godine kroz institucije Europske unije prošlo je oko 35,1 milijardi eura za Ukrajinu, čak 89 posto ukupne europske financijske i humanitarne pomoći. Zaključak je da bi se bez Europe pomoć Ukrajini urušila.
Američka pomoć istopila se 99%, bez ove države Ukrajina se ne bi mogla braniti
Od prvog dana ovog rata, bojim se da je sve ovo do sad samo velika namještaljka, kako bi zaratile Rusija i Njemačka.
Nista od njemacke vojske,ovaj puta im je zavrnut plin.
Ameri su ovo odigrali upravo savršeno. Više ne daju niti dolar Ukrajini nego vlastito oružje PRODAJU Europi, a onda ga ona poklanja Ukrajini. Uz sve to, danas je izašao članak kako je EU digla kredit od 90 milijardi Eura i novac dala Ukrajini uz obrazloženje da će ona DIO tog duga vratiti kada joj RUSI ISPLATE ODŠTETU. Tko nas vodi u toj jadnoj EU!?!?!?!?!