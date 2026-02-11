Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA REALNOST

Američka pomoć istopila se 99%, bez ove države Ukrajina se ne bi mogla braniti

Autor
Ivica Beti
11.02.2026.
u 21:55

Njemačka će imati više visokih pozicija u vojnoj zapovjednoj strukturi NATO saveza nego Sjedinjene Američke Države

Nova studija Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu pokazala je da Europa gotovo samostalno održava globalnu pomoć Ukrajini nakon što su Sjedinjene Američke Države lani praktički stopirale svoju podršku. Pomoć iz SAD-a pala je za čak 99 posto u 2025., no ukupni iznos pomoći Ukrajini ostao je relativno stabilan, navodi njemački Bild, zahvaljujući Europi koja je, s druge strane, znatno povećala svoj doprinos u naoružanju.

Europljani su osigurali oko 29 milijardi eura vojne pomoći, znatno više nego prethodnih godina. Od 2022. do 2024. europska vojna pomoć kretala se, naime, od 17 do 18 milijardi eura godišnje, što znači da povećanje iznosi čak 67 posto. Znatno je porasla i financijska te humanitarna pomoć, za 59 posto. Prošle godine kroz institucije Europske unije prošlo je oko 35,1 milijardi eura za Ukrajinu, čak 89 posto ukupne europske financijske i humanitarne pomoći. Zaključak je da bi se bez Europe pomoć Ukrajini urušila.

Ključne riječi
Orban NATO rat invazija Njemačka SAD Ukrajina

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
22:13 11.02.2026.

Ameri su ovo odigrali upravo savršeno. Više ne daju niti dolar Ukrajini nego vlastito oružje PRODAJU Europi, a onda ga ona poklanja Ukrajini. Uz sve to, danas je izašao članak kako je EU digla kredit od 90 milijardi Eura i novac dala Ukrajini uz obrazloženje da će ona DIO tog duga vratiti kada joj RUSI ISPLATE ODŠTETU. Tko nas vodi u toj jadnoj EU!?!?!?!?!

Avatar NasaPosla
NasaPosla
22:39 11.02.2026.

Od prvog dana ovog rata, bojim se da je sve ovo do sad samo velika namještaljka, kako bi zaratile Rusija i Njemačka.

Avatar AFUERA
AFUERA
22:36 11.02.2026.

Nista od njemacke vojske,ovaj puta im je zavrnut plin.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!