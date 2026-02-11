Naši Portali
Znanstveno dokumentirani zločini nad Hrvatima u Sloveniji

'U Hudoj jami pronašli smo bijelu masu leševa. Sve je bilo vidljivo. Pamtit ćemo taj užas dok smo živi'

Autor
Maja Car
11.02.2026.
u 14:40

U zagrebačkom HNK predstavljena je opsežna znanstvena knjiga "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" Mitje Ferenca i Uroša Košira koja daje iscrpan opis ukupno 14 grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostatci žrtava te 32 potvrđene lokacije grobišta od utvrđenih 750 prikrivenih grobišta širom Slovenije. Monografija sadržava 735 stranica na kojima je prikazano 839 fotografija i 99 zemljovida. S pomoću QR kodova, zemljovida i pametnih mobitela čitatelji lako mogu pronaći groblja i odati počast žrtvama

Reprezentativna znanstvena monografija Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji slovenskih autora povjesničara prof. dr. sc. Mitje Ferenca i arheologa dr. sc. Uroša Košira predstavljena je 11. veljače na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u nazočnosti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, članova Vlade Republike Hrvatske, bivših predsjednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše i prof. dr. sc. Mire Cerara te mnogobrojnih uzvanika iz političkog, vjerskog i kulturnog života.

To opsežno djelo u kojem se prvi put u Hrvatskoj iznose znanstveno utvrđene spoznaje o masovnim ubojstvima hrvatskih zarobljenika i civila nakon završetka Drugoga svjetskog rata na području Slovenije predstavili su predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, autori prof. dr. sc. Mitja Ferenc i dr. sc. Uroš Košir te povjesničari dr. sc. Robin Harris i dr. sc. Zlatko Begonja.

U svečanom programu u režiji Krešimira Dolenčića nastupili su Pučki pivači (službeni pjevački ansambl Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. art. Joško Ševo, akademski glumac koji je govorio Elegiju za moje mrtve pjesnika i akademika Nikole Milićevića. Prikazan je i kratki film Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji.

Prema riječima inicijatora projekta dr. sc. Ante Žužula, „mračne tajne skrivane u slovenskim šumama, na najvećem grobištu Hrvata, čuvane u bolnim sjećanjima tisuća onih koji su tugovali zbog gubitka svojih najdražih – očeva, majki, sinova, kćeri i rodbine – danas polako izlaze na svjetlo dana uz pomoć povjesničara, arheologa, forenzičara i svjedoka”. Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji prva je knjiga u nizu djela koja će oduzeti svaku osnovu svima koji osporavaju, prikrivaju, ideološki podržavaju, niječu i relativiziraju jugoslavenske komunističke zločine, a njihovim će potomcima ostaviti velik moralni izazov, istaknuo je predsjednik Upravnog odbora Školske knjige.

„Poznato je da su atomske bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki ubile više od 240 000 ljudi kako bi se okončao Drugi svjetski rat. A nakon završetka toga istog rata u slovenskim je šumama i na križnim putevima počinjen pokolj nad znatno većim brojem hrvatskih zarobljenika, žena, djece, staraca i vojnika. Kad već spominjemo slovenske šume, moramo se sjetiti Katynske šume u Poljskoj u kojoj je sovjetska tajna služba NKVD prema izravnoj zapovijedi Josifa Visarionoviča Staljina ubila više od 22 000 poljskih intelektualaca, časnika i državnih službenika. Za razliku od Katynske šume, u slovenskim je šumama ubijeno znatno više Hrvata i počinjen je jedan od najtežih zločina protiv čovječnosti o kojemu svijet do danas ne zna gotovo ništa”, izjavio je dr. sc. Ante Žužul.

No sigurno neće ostati nezapažena i prešućena knjiga Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji prof. dr. sc. Mitje Ferenca, profesora povijesti na Sveučilištu u Ljubljani, i dr. sc. Uroša Košira, arheologa.

„Iz njihova je znanstvenog djela vidljivo da je nakon završetka Drugoga svjetskog rata počinjen genocid nad Hrvatima, masovni zločin, najveći u Europi. S obzirom na to da mnoga grobišta nisu otkrivena ni dostupna do danas, Republika Hrvatska i Republika Slovenija još uvijek nisu ispunile zahtjeve europskih rezolucija u kojima se traži da nastave istraživati skrivena grobišta, provedu dostojanstvene ukope i podignu spomen-obilježja za buduće generacije”, napomenuo je predsjednik Upravnog odbora Školske knjige.

U najnovijoj Rezoluciji Europskog parlamenta o očuvanju sjećanja na žrtve poratnog komunističkog razdoblja u Sloveniji od 8. srpnja 2025. poziva se na sveobuhvatan pregled arhiva jugoslavenskih tajnih službi, posebno KOS-a i UDBA-e, te naglašava važnost uključivanja povijesnih činjenica u obrazovne programe i udžbenike povijesti kako bi mladi razumjeli značenje demokracije i ljudskih prava. U tom dokumentu Europski parlament poziva Sloveniju i druge zemlje članice da ojačaju povijesnu memoriju, međusobno razumijevanje i pomirenje na temelju istine i poštovanja prema svim žrtvama totalitarnih režima.

„Knjiga predstavlja dosad otkrivene tajne grobnice u Sloveniji i one iz kojih su iskopani posmrtni ostatci hrvatskih vojnika i civila, a donosi i kronologiju događaja počevši od masakra i brisanja grobova pa sve do postupaka kojima smo, nakon demokratskih promjena prije 35 godina, polako, svakako presporo, pokušavali nadoknaditi civilizacijski dug prethodnih generacija i odati pijetet žrtvama. Svrha knjige je, između ostaloga, i to da kao društvo, kao civilizacija koja je poštovanje prema mrtvima uspostavila kao temeljnu vrijednost, konačno uzmognemo dostojanstveno ih pokopati, da ne leže u vrećama i sanducima”, istaknuo je autor knjige prof. dr. sc. Mitja Ferenc, član, odnosno suradnik Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta od njezina osnivanja 1990. godine. Prisjetio se i iskapanja grobnice HUda jama rekavši:

"Mi koji smo bili suočeni sa zločinom Hude jame pamtit ćemo užas kojeg smo tamo vidjeli do kraja života. Nakon osam mjeseci kopanja, rudari su probili posljednju barijeru i neočekivano u tamnom tunelu pronašli smo bijelu masu leševa koji se zbog nedostatka vlage i kisika nisu raspali. Bili su kao omotani bijelom koprenom. Na njima se vidjelo sve, koža, uši, nokti, kosa....jedna ruka držala je drvenu protezu noge druge žrtve, invalida. Užas. Kako su kasnije utvrdili forenzičari i kriminalisti koji su pronašli neke od sudionika masakra, zatvorenici su morali puzati preko tijela i poleći se na već poubijane i onda su bili streljani. Ležali su u šest do osam slojeva...I mi istraživači nismo potpuno svjesni o kakvom se zločinu radi, svako nas novo otkirće iznenadi..."

U knjizi se nalazi iscrpan opis ukupno 14 grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostatci žrtava te 32 potvrđene lokacije grobišta od utvrđenih 750 prikrivenih grobišta širom Slovenije.

Monografija sadržava 735 stranica na kojima je prikazano 839 fotografija i 99 zemljovida. S pomoću QR kodova, zemljovida i pametnih mobitela čitatelji lako mogu pronaći groblja i odati počast žrtvama. Autori su crpili podatke iz 17 arhiva i otprilike 450 znanstvenih, stručnih i drugih članaka te 98 studija i izvješća s ekshumacija i terenskih istraživanja. Znanstveni aparat uključuje više od 1200 bilježaka, indeks imena i mjesta, opis kratica institucija, komisija, zakona i političkih stranaka.

O važnoj ulozi arheologije u istraživanju prikrivenih grobova, što je već dugo dio protokola za istraživanje takvih lokacija u Sloveniji, govorio je autor knjige dr. sc. Uroš Košir.

„Kada ne postoje dokumenti o žrtvama pronađenim u grobu, arheološki su podatci jedini izvor informacija o metodama ubijanja i o samim žrtvama. Svi arheološki i antropološki postupci tada nas vode do identifikacije žrtava na različitim razinama, u nekim slučajevima čak i do osobne identifikacije. U slučajevima ekshumacija predstavljenim u knjizi vidljivo je da su u mnogim slučajevima hrvatske žrtve potvrđene upravo uz pomoć karakterističnih predmeta koji se povezuju s raznim hrvatskim oružanim snagama, a istraživanje nam omogućuje da rasvijetlimo događaje koji su desetljećima zataškavani i donosi korak prema identifikaciji slovenskih, hrvatskih, njemačkih i drugih žrtava ubijenih na slovenskom tlu nakon završetka Drugoga svjetskog rata”, izjavio je arheolog Uroš Košir.

Britanski povjesničar dr. sc. Robin Harris smatra da je Školska knjiga zadužila ne samo povjesničare nego i cijelo hrvatsko čitateljstvo kad je angažirala prof. dr. sc. Mitju Ferenca i dr. sc. Uroša Košira da napišu „ovu zaista sjajnu knjigu”. Pohvalio je autore jer su u teškim uvjetima i unatoč ometanjima savjesno, stručno i pregledno opisali ono što se trenutačno zna o masovnim grobnicama Hrvata ubijenih na kraju Drugoga svjetskog rata u Sloveniji. Skrenuo je pozornost na važan predgovor dr. sc. Ante Žužula, inicijatora ove knjige koja „stavlja užasne činjenice u njihov pravi kontekst”.

„Nije civilizirano ostaviti ostatke tisuća žrtava pod zemljom bez imena, obilježja i ljubavi jer je tako jeftinije i lakše. Komunisti su izgradili svoju državu na tijelima svojih protivnika koja danas leže u onim masovnim grobnicama. To, očito, zahtijeva službeno istraživanje. Ova knjiga pokazuje što se sada može učiniti. Ona ponajprije znači poticaj nama koji živimo u Hrvatskoj i želimo, bez obzira na podrijetlo, vidjeti kako se utvrđuje i razglašava cijela povijesna istina o tome traumatičnom razdoblju života hrvatskoga naroda”, napomenuo je dr. sc. Robin Harris.

Izdanje Školske knjige, prema riječima dr. sc. Zlatka Begonje, pruža uvid u poslijeratne obračune jugoslavenskih partizana s vojno poraženim stranama, kao i civilnim izbjeglicama na području Slovenije.

„Knjiga je zbog svojeg sadržaja, bogatog teksta i slikovnog materijala temeljno znanstveno uporište koje razotkriva sve razmjere jugoslavenskog zločina počinjenog napose prema Hrvatima. S pomoću predočenih materijalnih dokaza i argumentiranih objašnjenja autori Mitja Ferenc i Uroš Košir uspjeli su minucioznim znanstveno-istraživačkim pristupom utvrditi pojedine lokacije grobišta i rasvijetliti načine likvidacija vojno poraženih i političko-ideoloških neistomišljenika u neposrednom poratnom razdoblju. Stoga valja istaknuti da je monografija u ovakvom obliku nužan prilog za objektivnije uviđanje i sveobuhvatnije razumijevanje promatranog razdoblja i tadašnjih zbivanja”, istaknuo je povjesničar dr. sc. Zlatko Begonja.

Uroš Košir Mitja Ferenc Huda jama Školska knjiga Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji

Avatar αἰγίς
αἰγίς
15:28 11.02.2026.

"Komunisti su izgradili svoju državu na tijelima svojih protivnika koja danas leže u onim masovnim grobnicama."... I dan danas žive kao paraziti na potomstvu svojih žrtava, pljujući ih i ušutkujući da se sakrije zlo iz kojeg su potekli. ...I jošš imaju obraza tvrditi da su oni u Ustavu temelj Hrvatske državnosti?!? Mrš!

LL
lijepa_li si
15:39 11.02.2026.

ma hajte. kaže dr ivo, stipe, toma, sandra, dva hrvoja....da je to revizionizam, izmišljotine crnokošuljaša. jadranka je zaprepaštena sevka ozlojeđena zoka blago iznenađen tvrtko tvrdi da su kosti lažne...

Avatar Sajko
Sajko
15:56 11.02.2026.

Nije mi jasno kako ima dokaza za zločin nad Hrvatima, tj otkrivene su mnoge jame sa posmrtnim ostacima, dok za Jasenovac nema ništa

