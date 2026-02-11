Naši Portali
TEŠKO OZLIJEĐEN

Brutalno napadnut maloljetnik u Rijeci: 'Bez ikakvog povoda su ga cipelarili i skakali po njemu dok je ležao bespomoćan'

28.02.2014., Sibenik - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Hrvatska policija - ilustracije.
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.02.2026.
u 23:11

Prema iskazima rodbine, maloljetnik je u trenutku napada sjedio na klupi i jeo burek kada su mu prišla trojica muškaraca i bez razloga ga fizički ga napala

U brutalnom napadu koji se dogodio u središtu Rijeke, teško je ozlijeđen 16-godišnjak s otoka Lošinja. Incident se dogodio u srijedu oko 4.30 sati u Ulici Alda Colonnella, a mladić je nakon napada prevezen u riječki KBC gdje je zadržan na liječenju i, prema tvrdnjama njemu bliskih osoba, očekuje ga operacija, javlja Burin.hr.

Prema iskazima rodbine, maloljetnik je u trenutku napada sjedio na klupi i jeo burek kada su mu prišla trojica muškaraca i bez razloga ga fizički ga napala. Navodno su ga srušili na tlo te potom udarali, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao bespomoćan. Nakon dolaska roditelja na mjesto događaja, napadači su, tvrdi obitelj, nasrnuli i na njih, a zatim pobjegli.

Videosnimka koju je, kako navodi Burin.hr, zaprimila redakcija potvrđuje da su u napadu sudjelovale tri osobe. - Slomljene su mu jagodične kosti i nos, po glavi ima desetke hematoma, sav je natečen, oba oka su mu zatvorena. Srećom, trenutačni nalazi pokazuju da neće izgubiti vid, rekao je rođak ozlijeđenog mladića. Dodao je i kako je nezadovoljan činjenicom da je bilo ljudi u blizini, a policija i hitna nisu odmah pozvani. 

'Policija provodi kriminalističko istraživanje, a zasad se s događajem povezuje jedan punoljetni osumnjičenik. Prema dostupnim informacijama, tijekom ispitivanja utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola. Budući da je riječ o maloljetnoj žrtvi, u slučaj su uključene i nadležne socijalne službe', naveli su iz PU primorsko-goranske.
Ključne riječi
Hitna policija teške ozlijede Nasilje Rijeka Pretučen

Komentara 2

Pogledaj Sve
ML
mladaklada
00:27 12.02.2026.

Inicijacija u punopravno članstvo navijačke i/ili kriminalne skupine. Ako takvi napadi, dva i više na jednoga, udaranje osobe u nesvjesnom stanju, uporaba opasnih predmeta i slično ne budu kvalificirani kao pokušaj ubojstva, nema nam spasa.

Avatar Ričard
Ričard
23:29 11.02.2026.

Vjerovatno su u njemu prepoznali hajdukovca, prije dvije godine su odrasli ljudi kamenovali bus sa djecom NK Raba iz istog razloga.

