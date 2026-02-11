Brutalno napadnut maloljetnik u Rijeci: 'Bez ikakvog povoda su ga cipelarili i skakali po njemu dok je ležao bespomoćan'

U brutalnom napadu koji se dogodio u središtu Rijeke, teško je ozlijeđen 16-godišnjak s otoka Lošinja. Incident se dogodio u srijedu oko 4.30 sati u Ulici Alda Colonnella, a mladić je nakon napada prevezen u riječki KBC gdje je zadržan na liječenju i, prema tvrdnjama njemu bliskih osoba, očekuje ga operacija, javlja Burin.hr.

Prema iskazima rodbine, maloljetnik je u trenutku napada sjedio na klupi i jeo burek kada su mu prišla trojica muškaraca i bez razloga ga fizički ga napala. Navodno su ga srušili na tlo te potom udarali, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao bespomoćan. Nakon dolaska roditelja na mjesto događaja, napadači su, tvrdi obitelj, nasrnuli i na njih, a zatim pobjegli.

Videosnimka koju je, kako navodi Burin.hr, zaprimila redakcija potvrđuje da su u napadu sudjelovale tri osobe. - Slomljene su mu jagodične kosti i nos, po glavi ima desetke hematoma, sav je natečen, oba oka su mu zatvorena. Srećom, trenutačni nalazi pokazuju da neće izgubiti vid, rekao je rođak ozlijeđenog mladića. Dodao je i kako je nezadovoljan činjenicom da je bilo ljudi u blizini, a policija i hitna nisu odmah pozvani.

'Policija provodi kriminalističko istraživanje, a zasad se s događajem povezuje jedan punoljetni osumnjičenik. Prema dostupnim informacijama, tijekom ispitivanja utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola. Budući da je riječ o maloljetnoj žrtvi, u slučaj su uključene i nadležne socijalne službe', naveli su iz PU primorsko-goranske.