Putnik dao posadi aviona gumene bombone, pojeli ih nakon slijetanja, a onda im je pozlilo

Tri člana kabinskog osoblja British Airwaysa završila su u bolnici nakon što su pojeli gumene bonbone s marihuanom koje im je dao jedan putnik na letu iz Londona za Los Angeles prošli tjedan. Prema izvješćima medija posada je primila slatkiše kao "dar" tijekom leta. Srećom, bombone nisu konzumirali tijekom leta, već su ih pojeli nakon slijetanja, u autobusu za posadu na putu do hotela. Osoblje nisu znali da slatkiši sadrže do 300 mg THC-a po komadu. Uskoro su tri člana posade počela osjećati teške simptome, osjećaj "izvantjelesnog iskustva", gubitak kontrole, paniku i strah. Simptomi su se pogoršali po dolasku u hotel za posadu, pa su hitno prevezeni u bolnicu na liječenje. Liječnici su potvrdili da su simptomi posljedica predoziranja THC-om iz jestivih proizvoda.

British Airways je odmah reagirao. Tvrtka je pokrenula internu istragu kako bi identificirala putnika koji je podijelio bombone. Mogao bi biti suočen s višestrukim kaznenim optužbama, uključujući one vezane uz davanje opojnih sredstava drugima i potencijalno ugrožavanje sigurnosti leta iako se incident dogodio nakon slijetanja. "Mali broj članova posade prijavio je da se ne osjećaju dobro u hotelu i od tada su se oporavili. Poslali smo zamjensku posadu da obavi povratni let i to nije imalo nikakvog utjecaja na naše putnike", kazao je glasnogovornik British Airwaysa.

Izvori bliski kompaniji ističu da posada nije znala za sadržaj slatkiša i da neće biti disciplinskih mjera protiv njih. Incident je izazvao šok u avioindustriji. British Airways naglašava da ovakvi incidenti shvaća "vrlo ozbiljno" i da će surađivati s policijom ako bude potrebno. Svi pogođeni članovi posade su se oporavili i neće imati trajne posljedice.