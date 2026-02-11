Naši Portali
ODGOVORIO NA NAVODE

Volodimir Zelenski: 'Uspostavite prekid vatre i bit će izbora, jednostavno je'

VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
11.02.2026.
u 23:40

Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je rekao da će Ukrajina organizirati izbore tek nakon prekida vatre i dobivanja "sigurnosnih jamstava", reagirajući time na medijske napise da Kijev uskoro planira održavanje predsjedničkih izbora i referenduma o mirovnom sporazumu.  "Izborima ćemo pristupiti kada budu uspostavljena sva potrebna sigurnosna jamstva", istaknuo je Zelenski tijekom virtualne konferencije za novinare. Dodao je kako je to "vrlo jednostavno postići: uspostavite prekid vatre i bit će izbora".

Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom. Ukrajinski predsjednik u srijedu je demantirao da je Washington zaprijetio uskraćivanjem sigurnosnih jamstava u slučaju neodržavanja izbora.

"Što se tiče prijetnje povlačenjem sigurnosnih jamstava – ne, oni ne prijete povlačenjem", naglasio je Zelenski o Amerikancima, dodajući da oni ne povezuju sigurnosna jamstva s izborima. U objavi na platformi X Zelenski je naveo da su Sjedinjene Države predložile održavanje trećeg kruga izravnih pregovora između Kijeva i Moskve idućeg tjedna u Miamiju, nakon dva ovogodišnja sastanka u Abu Dabiju.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, Kijev je "odmah" prihvatio sastanak na Floridi.  "Trenutačno, koliko razumijem, Rusija oklijeva", dodao je Zelenski. 
Ključne riječi
Izbori SAD mirovni sporazum Volodimir Zelenski

