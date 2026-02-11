Naši Portali
OZBILJNE PRIJETNJE

Zaputio se iz Hrvatske u Austriju nakon što je prijetio smrću vlastitoj supruzi: 'Zatekli smo ga u stanu žrtve...'

Altenfelden: Policija po cijelom gradu traži ubojicu koji je usmrtio dvije osobe
Luka Batelic/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
11.02.2026.
u 23:31

Prijavu zbog ozbiljnih prijetnji u nedjelju je podnio vlasnik restorana u kojem je žrtva radila

Policija je u posljednji trenutak spriječila planove 51-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je, prema prijavi, prijetio smrću svojoj supruzi, 48-godišnjoj Hrvatici zaposlenoj u restoranu u Saalbachu.

Prijavu zbog ozbiljnih prijetnji u nedjelju je podnio vlasnik restorana, navodeći da je njegova djelatnica primila prijetnje od supruga putem telefona i jednog kanala na društvenim mrežama. Prema dostupnim informacijama, muškarac je potom iz Hrvatske krenuo prema Saalbachu koristeći javni prijevoz, javlja Heute.

U trenutku zaprimanja prijave već se nalazio u Saalbachu, u stanu žrtve, gdje su ga policijski službenici pronašli i uhitili. Odmah su mu izrečene mjere zabrane približavanja i ulaska u stan te zabrana posjedovanja oružja. Po nalogu državnog odvjetništva 51-godišnjak je potom odveden u zatvor u Salzburgu.
supruga prijetnje smrću Austrija

