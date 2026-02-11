Masakr u Kanadi: Pucnjava u školi, 10 osoba mrtvo, napadač je žena?

Dogodio se masakr u Britanskoj Kolumbiji

Šest je osoba mrtvo u srednjoj školi

Dvije su osobe pronađene u kući blizu škole

Jedna je osoba umrla na putu do bolnice

Osoba odgovorna za napad je mrtva, vjeruje se da se radilo o ženi

08:20 - Majka Darian Quista, Shelley, rekla je da je bila na poslu kad ju je netko upitao zna li što se događa u srednjoj školi. Iz svog ureda u bolnici, koja je se nalazi blizu škole, vidjela je vozila hitnih službi. Rekla je da ju je jedna kolegica morala zaustaviti da sama ne potrči prema školi.

- Bio je jedan policajac koji je čučao na našem parkiralištu s uperenim pištoljem - rekla je. Shelley je rekla da je u tom trenutku nazvala Dariana i rekla mu da ne prekida poziv. Rekla je da joj je poslodavac rekao svima koji imaju djecu da idu kući, jer je u tijeku situacija s aktivnim napadačem. Rekla je da je otišla kući, zaključala vrata i ostala na telefonu s Darianom cijelo vrijeme. Darian je rekao da je Tumbler Ridge mala škola s učenicima od 7. do 12. razreda. Procjenjuje da u njegovom maturalnom razredu ima samo oko 20 učenika. - Stvarnost svega toga počinje dopirati do mene - rekao je i dodao: 'Vjerujem da sam nekoga (od ubijenih) poznavao, ali sve je još uvijek jako svježe'. Rekao je da je situacija 'gotovo nadrealna'. - Osjećalo se kao da sam negdje gdje sam to vidio samo preko televizije - govori.

07:00 - Darian Quist, učenik 12. razreda Srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist razgovarali su s voditeljicom CBC Radio West, Sarah Penton, o tome što se dogodilo. Darian je rekao da je ubrzo nakon što je stigao u učionicu u 13:30 po lokalnom vremenu, u hodnicima zazvonio alarm s uputama da se zatvore vrata zbog lockdowna. Rekao je da su vrata bila zatvorena neko vrijeme, kada su on i njegovi kolege shvatili da nešto nije u redu. Rekao je da je na telefon počeo primati fotografije s mjesta događaja. - Postavili smo stolove i zabarikadirali vrata - kazao je dodajući kako je to trajalo više od dva sata sve dok policija nije stigla i ispratila ih iz škole.

05:30 - Deset osoba, uključujući osumnjičenog napadača, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanske Kolumbije u utorak, priopćila je kanadska policija. Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, priopćila je policija. Osumnjičeni napadač također je pronađen mrtav od ozljede koju je, čini se, sam sebi nanio, priopćila je policija, dodajući da ne vjeruje da postoje još osumnjičenika ili daljnja prijetnja javnosti. Napadač je možda bila žena, budući da je upozorenje o napadaču izdano u Britanskoj Kolumbiji opisalo osumnjičenika kao ženu u haljini sa smeđom kosom.

"Višestruke ozljede i više mrtvih bilo je unutar škole dok su policajci prolazili kroz mjesto događaja“, rekao je policijski dužnosnik Ken Floyd na konferenciji za novinare. "Mjesto događaja je trenutno osigurano. Tamo su istražitelji koji će pokušati utvrditi opseg ozljeda i koje je oružje možda bilo korišteno, a koje ne", rekao je Floyd.

Tumbler Ridge je udaljena općina s populacijom od oko 2400 ljudi smještena u podnožju Stjenjaka u sjevernoj Britanskoj Kolumbiji, otprilike 1155 km sjeveroistočno od Vancouvera. Još 25 ljudi je zbog ozljeda prebačeno u lokalni medicinski centar, rekla je policija.

"Sve naše misli su s ljudima u Tumbler Ridgeu. Razgovarala sam s gradonačelnikom i lokalnim zastupnikom... ponudili smo svaku dodatnu pomoć koja im je potrebna", rekla je ministrica javne sigurnosti Britanske Kolumbije Nina Krieger u izjavi na X-u.

