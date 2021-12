Amerikanci napravili dokumentarac o 'tri nezaustavljiva poduzetnika': Rimac među njima!

Hrvatski popularni poduzetnik Mate Rimac našao se među tri nezaustavljiva svjetska poduzetnika prema kojima je napravljen dokumentarac 'The Unstoppables' američke kuće CNBC u u suradnji s konzultanstko-revizorskom tvrtkom EY.

Osim Rimca, dokumentarac dijeli priče i korejskog poduzetnika JungJin SEO, osnivača biofarmaceutske kompanije Celltrion Grup te Carle Walker-Miller, osnivačice energetske kompanije Walker-Miller Energy Services.

Ovi poduzetnici dijele svoja iskustva i vrijedne lekcije o tome kako ostati odlučan u nevolji i kako ideju pretvoriti u uspješan posao, piše u priopćenju. Svetu Nedelju i najsuvremeniji proizvodni pogon u Hrvatskoj posjetila je Nicki Shields, CNN-ova novinarka i voditeljica BBC-jeve utrke Formule E, koja je razgovarala s Rimcem u filmu.

- Dokumentarni film „The Unstoppables“ (Nezaustavljivi) slavi tri svjetska poduzetnika koji su prepoznali priliku, bili ambiciozni u tome da je ostvare te ustrajali onda i kada se to činilo nemoguće. Film potvrđuje kako je tako bilo i na Rimčevom poduzetničkom putu kada je ideja električnih automobila bila u povojima i kada se činilo nemoguće proizvesti automobil u Hrvatskoj. Mate Rimac proveo je svoju viziju u djelo, dokazao da se u Hrvatskoj mogu stvarati visokotehnološki proizvodi i iznenadio svijet svojom globalnom konkurentnošću - kao proizvođač serijskih električnih automobila s najbržim ubrzanjem u svijetu - piše.

- Svima u Hrvatskoj jasno je što Mate Rimac znači za našu zemlju. No, možda nije svima jasno koliko je Rimac doista važan u globalnim okvirima. On čini Hrvatsku vrlo bitnom na međunarodnoj karti inovatora-poduzetnika. Ponosni smo što je upravo on jedan od pobjednika hrvatskog izdanja programa EY Poduzetnik godine te član neovisnog žirija - istaknuo je Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska.

Najavu za dokumentarac možete pogledati OVDJE.

>> VIDEO Mate Rimac objavio majčinu poruku i upozorio: "Čuvajte se prevaranata!"