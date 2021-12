Ivan Rimac: U odnosu prema novinarima Milanović se ponaša slično kao i Plenković

Za analizu današnjeg prilično dugog istupa predsjednika Zorana Milanovića zamolili smo i politologa Ivan Rimca koji je u onome što je Milanović tom prilikom kazao detektirao tri problema - povlačenje individualnih žrtava, uvlačenje žrtava rata u dnevnopolitičke rasprave i vrijeđanje novinara kao javnih izvjestitelja.

- Slušali smo danas jedan zanimljiv istup predsjednika u kojem se, moram priznati, slažem s njegovom argumentacijom da nije primjereno licitiranje sa žrtvama u vrijeme rata, u svrhu utvrđivanja tko je više ili manje kriv za ratne zločine i događaje. Međutim, stil kojim je on to izveo, a kojim je sigurno povrijedio osobe čiji su bliski članovi stradali u takvm zločinima, nije primjeren. Bilo da se to odnosi na obitelj Zec ili na neke druge žrtve ili na zločin u Srebrenici.

Time se on, u stvari, dao uvući u manipulacije sa žrtavama i u vaganje koje su žrtve važnije ili jače. Uključivanje tih žrtvava u dnevnopolitičke obračune ljudski je neosjetljivo i neprihvatljivo. Drugi problem koji vidim u Milanovićevu današnjem istupu jest umanjivanje problema ubojstva obitelji Zec i svođenja toga na kriminalni akt pojedinaca. Naime, bez obzira na to što postoji ta žrtva, hrvatska država ima problem s procesuiranjem tih kriminalaca kao počinitelja tog zločina.

Ako su oni članovi neke postrojbe, bez obzira što oni imaju kriminalnu prošlost, u takvim postrojbama postoje vrlo jasna pravila kako se procesuiraju takvi zločini. O tome u njegovu istupu nije bilo niti riječi. Što se tiče rasprave o Srebrenici ulazimo u prostor dnevnopolitičkih razmirica predstavnika triju entiteta u BiH gdje se predsjednik uvlači u dnevnopolitičke rasprave o žrtvama rata koje s tim nemaju nikakve veze - obrazložio je Ivan Rimac na kraju pojasnivši i treći problem koji je izdvojio analizirajući Milanovićev istup.

- Treći problem koji sam uočio jest pokušaj dezavuiranja ili ponižavanja dijela novinara i njihove kompetencije, na način da im Milanović kaže kako se oni u to doba o kojem se govori nisu ni rodili ili su se tada igrali. Pametan čovjek može naučiti iz povijesti kako se treba ponašati u sadašnjosti. Ne treba svjedočiti nekim događajima iz povijesti da bi čovjek nešto znao. Ovo kako se Milanović danas ponio prema dijelu novinara nije primjereno. U tom se smislu on ponaša slično kao i premijer Andrej Plenković, u stilu "u ovoj mi raspravi niste dorasli" - kazao je Ivan Rimac.

