Užas u Torontu: Zapucali usred uličnog festivala, dvoje ljudi ubijeno, više osoba ranjeno

Najmanje dvije osobe ubijene su u pucnjavi na uličnom festivalu u Torontu. Policija u kanadskom gradu prvotno je oko 20:12 po lokalnom vremenu, odnosno 2:12 po hrvatskom vremenu, zaprimila dojave o aktivnom napadaču u ulici St Clair Avenue, gdje se održavao festival salse. Policija je pronašla šest žrtava s prostrijelnim ranama, a dvije su osobe proglašene mrtvima na mjestu događaja. Na konferenciji za novinare održanoj nekoliko sati nakon pucnjave policija je priopćila da je na festivalu došlo do razmjene vatre između dvije osobe te da su na mjestu događaja pronađena dva komada vatrenog oružja. Policija još nije uhitila nikoga u vezi s pucnjavom, a istraga je u tijeku. Zamjenik načelnika policije Toronta Francisco Barredo opisao je mjesto događaja kao "vrlo kaotično" te rekao da se procjenjuje kako je na festivalu u trenutku pucnjave bilo oko 13.000 ljudi, prenio je BBC.

Rekao je da policija u vezi s pucnjavom obrađuje tri odvojena mjesta zločina te da će javnost biti obaviještena kada bude dostupno više informacija. Građanima je poručeno da se drže podalje od tog područja, gdje je i dalje bila prisutna velika policijska snaga. Sve osobe koje imaju informacije povezane s pucnjavom, uključujući svjedoke, pozvane su da se jave policiji. Kanadski premijer Mark Carney rekao je da je "užasnut" pucnjavom te je uputio molitve "obiteljima koje tuguju za svojim najmilijima, osobama koje su u kritičnom stanju i svima koji su pogođeni ovim užasnim događajem". Premijer Ontarija Doug Ford osudio je "besmisleno nasilje" na festivalu salse, za koje je potvrdio da je "odnijelo dva života i ozlijedilo druge".

"Odgovorna osoba mora biti uhvaćena, izvedena pred lice pravde i ostatak života provesti iza rešetaka", napisao je u izjavi na X-u. Zahvalio je pripadnicima hitnih službi koji su izašli na mjesto događaja te dodao da su njegove misli s "žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima". St Clair Avenue, koja se nalazi u središnjem dijelu Toronta, okružena je trgovinama i restoranima. Od 11. do 12. srpnja ondje se trebao održati godišnji latinoamerički festival Salsa on St Clair, tradicionalna proslava koja uključuje brojne glazbene i plesne nastupe uživo. Ovogodišnje izdanje bilo je 22. po redu.