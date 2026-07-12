Trump na prijetnje ubojstvom odgovara: Tisuće raketa su spremne

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu u subotu nakon otvorenih poziva na njegovo ubojstvo na sprovodu iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija. Naglasio je napetosti koje stežu Bliski istok i propast privremenog sporazuma o okončanju rata dok se ponavlja razmjena vatre u regiji. Trump je, uobičajeno, sve komentirao na svojem profilu društvene mreže Truth Social nakon što su visoki američki dužnosnici zahtijevali da se Iran javno obveže u izjavi da je Hormuški tjesnac otvoren i da se brodove koji prelaze kroz taj vitalni koridor više neće napadati.

Do sada Teheran to nije učinio, umjesto toga inzistirajući da ruta ostaje pod njegovom kontrolom i da mu se dopusti napadanje brodova koji se njome kreću, čime se, ističu agencije, sasvim mijenja situacija u kojoj se taj tjesnac desetljećima smatrao prioritetnim međunarodnim plovnim putem. Američki zračni napadi na Iran trajali su nekoliko dana ovog tjedna kao i iransko uzvraćanje vatre usmjerene na države Bliskog istoka. Te napade potaknuo je Iran napadom na tri broda u tjesnacu ranije ovog tjedna.

Trump i dalje smatra da prijetnjama može natjerati Iran na konačan dogovor oko Hormuškog tjesnaca. "Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno prema Islamskoj Republici Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće ako iranska vlada pokuša ostvariti svoju prijetnju", napisao je Trump na svojem profilu. Razlog su prijetnje njegovim ubojstvom na Khameneijevu sprovodu. Američki predsjednik opisao ih je kao prijetnju "atentatom ili pokušajem atentata". Tijekom sprovoda neki u mnoštvu više su puta držali transparente pozivajući da ga se ubije zajedno s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. No pritom on zaboravlja početak iranskog rata 28. veljače i zračne napade u kojima je ubijen 86-godišnji Khamenei. Iran ga je pokopao tek ovog tjedna na višednevnoj pogrebnoj ceremoniji tijekom koje je njegovo tijelo prevoženo u gradove u Iranu i Iraku.

Američka administracija pokušava krivnju za ovu situaciju prebaciti na "frakciju izvan kontrole" iranskih tvrdolinijaša koji nastoje sabotirati prekid vatre između Teherana i Washingtona. Iran odbacuje takve tvrdnje ističući kako je teokratski režim i dalje postojan i jedinstven pod novim vrhovnim vođom Mojtabom Khameneijem, Alijevim sinom. Međutim, Mojtabe nije bilo na očevu sprovodu, što pak budi sumnje u takve tvrdnje. Također, iz američke administracije tvrde kako Trump ima širok popis opcija koje može primjenjivati nakon što istekne kratak rok koji je dao američkim pregovaračima s Iranom. A nije izgledno da će uspjeti.

Malo prije nego što su američki dužnosnici progovorili, teheranski diplomat u Ujedinjenim narodima rekao je novinarima da je svaka aktivnost u Hormuškom tjesnacu, uključujući njegovo otvaranje ili operacije razminiranja, "isključivo u nadležnosti Irana". Iran je izjavio da tjesnac sada mora biti pod njegovom isključivom kontrolom i da bi brodovi trebali početi plaćati naknade Teheranu, iako ga svijet desetljećima smatra međunarodnim plovnim putem. Oko petine sve trgovine naftom i prirodnim plinom prolazilo je kroz tjesnac prije početka rata. Ali, nakon što je SAD u četvrtak završio svoj napad, navodno su se dogodili novi napadi na Iran, bez informacija tko bi ih mogao počiniti. Izrael te napade nije potvrdio, što znači da su ih možda izvele arapske države Perzijskog zaljeva, vjerojatno kao sredstvo odvraćanja Irana od ponovnog napada. Iran je u četvrtak uzvratio na američke napade ciljajući Bahrein, Jordan, Kuvajt i Katar.