Ovo je pismo koje je razbjesnilo Trumpa: Otkriveno što mu je poručio norveški premijer

Otkriven je puni sadržaj poruke koju je norveški premijer Jonas Gahr Støre poslao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a koja je, prema pisanju stranih medija, izazvala njegovu žestoku reakciju i novu eskalaciju. Pismo je poslano u nedjelju, nedugo nakon što je Trump objavio da planira uvesti nove carine europskim zemljama koje bi mu stale na put u nastojanjima da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Dan ranije najavljeno je da bi carine od 10 posto na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske trebale stupiti na snagu 1. veljače, uz mogućnost rasta i do 25 posto.

U pismu, koje je Trumpu poslano u prijateljskom tonu, norveški premijer pozvao je na smirivanje situacije. Istaknuo je da Norveška i njezini partneri ostaju pri svojim stavovima o Grenlandu, Gazi i Ukrajini, ali da smatraju kako je nužno deeskalirati napetosti i djelovati zajednički u vremenu velikih globalnih izazova. Na kraju poruke predložio je telefonski razgovor s Trumpom, zajedno ili pojedinačno, uz napomenu da se u komunikaciju uključuje i finski predsjednik Alexander Stubb, prenosi Daily Mail.

Međutim, odgovor iz Washingtona stigao je vrlo brzo, i bio je znatno oštriji. Kako smo i ranije pisali, Trump je u svojoj poruci poručio da se više ne osjeća obveznim razmišljati isključivo o miru, navodeći kao razlog to što mu prošle godine nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Podsjetio je da, prema njegovu mišljenju, nije nagrađen unatoč tome što je, kako tvrdi, pridonio zaustavljanju više ratova.

Norveški Nobelov odbor ove je godine nagradu dodijelio venezuelskoj oporbenoj čelnici Maríji Corini Machado, što je dodatno razljutilo američkog predsjednika. Iako je ona simbolično predala medalju Trumpu tijekom posjeta Bijeloj kući, Odbor je poručio da se Nobelova nagrada ne može prenositi, dijeliti niti opozvati. U svojoj poruci Trump je ponovio tvrdnje da Danska nije u stanju zaštititi Grenland od prijetnji Rusije i Kine, dovodeći u pitanje i povijesno pravo Danske na taj teritorij. Poručio je kako SAD mora imati potpunu kontrolu nad Grenlandom kako bi svijet bio siguran, te dodao da je učinio više za NATO nego bilo koji drugi predsjednik.

Spor oko Grenlanda sada prijeti ozbiljno narušiti odnose unutar NATO-a i dodatno opteretiti trgovinske veze između Europske unije i SAD-a, koje su se tek nedavno stabilizirale nakon prethodnih carinskih sukoba. Europski čelnici zbog toga će se u danas okupiti u Bruxellesu na izvanrednom summitu. U međuvremenu su se oglasili i britanski političari, poručujući da odluka o budućnosti Grenlanda pripada isključivo njegovim stanovnicima i Kraljevini Danskoj, te da trgovinski rat nije u ničijem interesu.