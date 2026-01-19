Naši Portali
traže dom

Megy i Cash pronalazili su mine i pomagali čovjeku, sad oni trebaju pomoć

VL
Autor
Vecernji.hr
19.01.2026.
u 15:55

Iako već u godinama, ovi psi i dalje su aktivni pa traže ljude koji poznaju osobine ovih pasmina. Nemaju puno vremena jer već krajem siječnja ostaju bez smještaja

I Megy i Cash već su u godinama, njoj je devet, a njemu deset. Cijeli život služili su i radili za čovjeka, pronalazili su mine i spašavali ljudske živote. Službeno su u mirovini, posla za njih više nema. Krajem siječnja gase se radna mjesta i za njihove vodiče, a Megy i Cash postat će beskućnici. 
Sve što trebaju je siguran dom u kojem će provesti ostatak svog života. No, to što su u mirovini ne znači da nisu aktivni. Oboje su vrlo energični i traže nekoga tko zna kako s ovim psima, Megy je belgijski ovčar malinoa, a Cash nizozemski ovčar.  Poslušni su, zaigrani i nježni, ali traže puno vremena i rada jer nisu psi koji će sjediti i mirovati. Jednako tako, nisu bili u kontaktu s malom djecom, a ne slažu se ni s drugim psima ni s mačkama.  
Imaju sve papire, cijepljeni su, čipirani. Udomljavaju se kao kućni ljubimci, ali uz redovne šetnje i rad s njima, a lanac i čuvanje nekakvih objekata nisu za njih. Sve informacije možete dobiti na 098 938 8183 (Viber ili WhatsApp), 092 3306092 (Viber, WhatsApp), ili +49 173 673 76 87 (WhatsApp).  

 Traže dom

