Ovo je prva fotografija crne rupe! 'Izgleda poput vatrene kugle'

Međunarodna znanstvena skupina predstavila je u srijedu prekretnicu u astrofizici - prvu u povijesti fotografiju crne rupe - plod višegodišnjeg rada na projektu Event Horizon Telescope koji je omogućio uvid u čudovišne nebeske objekte.

To povijesno postignuće omogućila je globalna teleskopska mreža sastavljena od niza teleskopa stacioniranih na Zemlji u projektu koji se smatra ispitom za opću teoriju relativnosti fizičara Alberta Einsteina.

Otkriće je predstavljeno na konferencijama za novinare održanima istodobno u Washingtonu, Bruxellesu, Santiagu, Šangaju, Taipeiju i Tokiju.

Fotografija otkriva crnu rupu u središtu Messier 87, masivne galaksije udaljene nekih 54 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje.

– Izgleda poput vatrene kugle, a promjera je 100 milijardi kilometara – rekao je profesor Heino Falcke koji je predstavio prvu fotografiju crne rupe.

"Ovo je izvanredan dan za astrofiziku", rekla je ravnateljica Američke nacionalne znanstvene zaklade (U.S. National Science Foundation) France Córdova. "Vidimo što je dosad bilo nevidljivo".

Istraživanje je zapravo testiranje teorije opće relativnosti koju je 1915. postavio fizičar Albert Enistein kako bi objasnio gravitacijske zakone i njihovu povezanost s drugim prirodnim silama.

Supermasivna crna rupa - M87 - ima masu 3,5 milijarde Sunčeve mase.

Crne rupe različitih su veličina, a formiraju se pri kolapsu masivnih zvijezda na kraju njihova životnog ciklusa.

