#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
BRANIČ HAJDUKA

Zvonimir Šarlija: Ovo mi je najljepši gol u karijeri

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 13:16

- Mislim da smo bili jako dobri 70 minuta, zadnjih 20 minuta smo patili. Gorica je jako dobra ekipa, možda u lošem rezultatskom momentu, ali imaju puno dobrih individualaca. Dali su nam odličan gol. Jako smo zadovoljni pobjedom, mali žal zbog primljenog gola.

Zvonimir Šarlija postigao je prekrasan pogodak na otvaranju susreta u kojem je Hajduk s 3:1 svladao Goricu u Velikoj Gorici. Almena je izveo korner u 4. minuti, lopta je došla do Hrgovića koji je vratio pred vrata, a Šarlija majstorskim potezom, petom proslijedio loptu u mrežu. Bio je ovo njegov prvi pogodak u ovoj sezoni. 

- Mislim da smo bili jako dobri 70 minuta, zadnjih 20 minuta smo patili. Gorica je jako dobra ekipa, možda u lošem rezultatskom momentu, ali imaju puno dobrih individualaca. Dali su nam odličan gol. Jako smo zadovoljni pobjedom, mali žal zbog primljenog gola.

Je li ovo bio najljepši pogodak u njegovoj karijeri?

- Nisam baš puno zabijao iz igre tako da vjerojatno je.  Puno smo pričali o prekidima, pa kako fale golovi nas iz obrane. Danas gol i asistencija, to je nešto dodatno i jako puno znači - istaknuo je stoper Bijelih. 
Hajduk Zvonimir Šarlija

Još iz kategorije

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
DOBAR IZBOR U NAPADU

Hajduk više ne ovisi o Marku Livaji, i za to je najzaslužniji trener Gonzalo Garcia

Šego, koji je prošle polusezone u Hajduku imao učinak od nula golova u 16 utakmica, ove jeseni u 12 nastupa ima pet golova i tri asistencije. Isto tako, Pukštas je već sada u listopadu debelo nadmašio svoj kompletan prošlosezonski učinak od dva pogotka i jedne asistencije u 37 nastupa; sada je na četiri gola i jednoj asistenciji u 14 nastupa. A od krilnih igrača i drugih ofenzivaca lijep su početni učinak ubilježili i Abdoulie Sanyang Bamba (tri gola, tri asistencije), Yassine Benrahou (tri gola i asistencija), Anthony Kalik (dva gola) te Iker Almena (dva gola)

