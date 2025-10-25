Zvonimir Šarlija: Ovo mi je najljepši gol u karijeri

Zvonimir Šarlija postigao je prekrasan pogodak na otvaranju susreta u kojem je Hajduk s 3:1 svladao Goricu u Velikoj Gorici. Almena je izveo korner u 4. minuti, lopta je došla do Hrgovića koji je vratio pred vrata, a Šarlija majstorskim potezom, petom proslijedio loptu u mrežu. Bio je ovo njegov prvi pogodak u ovoj sezoni.

- Mislim da smo bili jako dobri 70 minuta, zadnjih 20 minuta smo patili. Gorica je jako dobra ekipa, možda u lošem rezultatskom momentu, ali imaju puno dobrih individualaca. Dali su nam odličan gol. Jako smo zadovoljni pobjedom, mali žal zbog primljenog gola.

Je li ovo bio najljepši pogodak u njegovoj karijeri?

- Nisam baš puno zabijao iz igre tako da vjerojatno je. Puno smo pričali o prekidima, pa kako fale golovi nas iz obrane. Danas gol i asistencija, to je nešto dodatno i jako puno znači - istaknuo je stoper Bijelih.