Carević bijesan nakon teškog poraza: 'Ovo je nedopustivo'

Momčad Gorice poražena je na svom terenu od vodećeg Hajduka u 11. kolu HNL-a. Utakmica je vrlo loše počela za domaću momčad koja se našla u rezultatskom zaostatku već u četvrtoj minuti nakon pogotka Zvonimira Šarlije. Prednost Hajduka podignuli su Michele Šego u 53. minuti iz kaznenog udarca i Niko Sigur u 67. minuti. Poraz Gorice ublažio je Filip Čuić u 76. minuti.

Goričanima je ovo četvrti uzastopni poraz kojim su ostali na osmom mjestu s 11 bodova, dva više od devetog Osijeka i pet više od posljednjeg Vukovara, ali oba ta kluba odigrali su utakmicu manje. Trener Mario Carević već neko vrijeme naglašava kako primaju previše pogodaka iz prekida, a tako je bilo i nakon ove utakmice.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čestitam Hajduku. Opet smo otvorili loše, poremetili su nam se svi planovi. Mislim da smo danas ipak bili življi nego u prošlim utakmicama. Nedopustivo je da primimo tri pogotka iz prekida. Ta neusredotočenost je nedopustiva, uvijek bi im se lopta odbila u ključnim trenucima, a Hajduk je, naravno, to iskoristio - kazao je trener poražene momčadi pa dodao

- Siguran sam da znamo igrati, imamo kreativne igrače, možemo se nametnuti i boljim ekipama. Isto tako neke stvari nam nedostaju, ali unatoč tome stvaramo prilike. Problem je što smo danas krenuli igrati tek kad je Hajduk imao veliku prednost.

VEZANI ČLANCI:

Rekao je kako Ante Erceg nije mogao igrati jer mu je puknula zadnja loža, a potom je upitan osjeća li pritisak nakon četiri uzastopna poraza.

- Ne znam, to je pitanje za nekoga drugoga. Ja uvijek sebi radim pritisak. Izgubili smo četiri utakmice od četiri fantastične ekipe. Protiv njih nije lako. Ne znam što drugo da vam kažem - zaključio je.