Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRENER GORICE

Carević bijesan nakon teškog poraza: 'Ovo je nedopustivo'

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.10.2025.
u 21:50

Siguran sam da znamo igrati, imamo kreativne igrače, možemo se nametnuti i boljim ekipama. Isto tako neke stvari nam nedostaju, ali unatoč tome stvaramo prilike

Momčad Gorice poražena je na svom terenu od vodećeg Hajduka u 11. kolu HNL-a. Utakmica je vrlo loše počela za domaću momčad koja se našla u rezultatskom zaostatku već u četvrtoj minuti nakon pogotka Zvonimira Šarlije. Prednost Hajduka podignuli su Michele Šego u 53. minuti iz kaznenog udarca i Niko Sigur u 67. minuti. Poraz Gorice ublažio je Filip Čuić u 76. minuti.

Goričanima je ovo četvrti uzastopni poraz kojim su ostali na osmom mjestu s 11 bodova, dva više od devetog Osijeka i pet više od posljednjeg Vukovara, ali oba ta kluba odigrali su utakmicu manje. Trener Mario Carević već neko vrijeme naglašava kako primaju previše pogodaka iz prekida, a tako je bilo i nakon ove utakmice.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

- Čestitam Hajduku. Opet smo otvorili loše, poremetili su nam se svi planovi. Mislim da smo danas ipak bili življi nego u prošlim utakmicama. Nedopustivo je da primimo tri pogotka iz prekida. Ta neusredotočenost je nedopustiva, uvijek bi im se lopta odbila u ključnim trenucima, a Hajduk je, naravno, to iskoristio - kazao je trener poražene momčadi pa dodao

- Siguran sam da znamo igrati, imamo kreativne igrače, možemo se nametnuti i boljim ekipama. Isto tako neke stvari nam nedostaju, ali unatoč tome stvaramo prilike. Problem je što smo danas krenuli igrati tek kad je Hajduk imao veliku prednost.

VEZANI ČLANCI: 

Rekao je kako Ante Erceg nije mogao igrati jer mu je puknula zadnja loža, a potom je upitan osjeća li pritisak nakon četiri uzastopna poraza.

- Ne znam, to je pitanje za nekoga drugoga. Ja uvijek sebi radim pritisak. Izgubili smo četiri utakmice od četiri fantastične ekipe. Protiv njih nije lako. Ne znam što drugo da vam kažem - zaključio je.

Ključne riječi
HNL Hajduk HNK Gorica Mario Carević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja